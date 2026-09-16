El brazo armado de Hamás confirma la muerte de uno de sus comandantes en un ataque de Israel contra Gaza

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El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, han confirmado este miércoles la muerte de uno de sus comandantes en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

El grupo ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el hombre, identificado como Naim Atiyá Muhamad abú Obeid, era comandante de la Brigada de Rafá, en el sur del enclave, y miembro del Consejo Militar General de las Brigadas Ezeldín al Qasam.

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Así, ha detallado que Abú Obeid murió el martes por el citado ataque israelí, que ha descrito como "un cobarde asesinato", después de que el Ejército de Israel anunciara su muerte en un bombardeo contra el sur de la Franja. "Parte a brazos del señor como mártir tras décadas de yihad y sacrificio, tras unirse a las Brigadas Ezeldín al Qasam en 1993", ha sostenido.

El grupo ha destacado que el hombre "participó en numerosas operaciones de gran calado" y ha agregado que "fue uno de los comandantes durante la 'Inundación de Al Aqsa' --nombre que da Hamás a los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel--, planificando y supervisando el cruce en la zona de responsabilidad de la Brigada de Rafá".

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