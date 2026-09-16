EEUU demanda a ciudad en California por cobrar 1.600 por una licencia para portar armas

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés) presentó este miércoles una demanda contra la ciudad de San José (California) y su Policía por supuestamente violar la Segunda Enmienda al cobrar tarifas de casi 1.6000 dólares para obtener una licencia de porte de armas.

En la demanda, el DOJ sostiene que el cobro de 1.600 dólares por licencia es el más alto de la nación, superando la tarifa de ciudades más grandes del país como Nueva York, Washington D. C., Boston y Chicago.

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La querella legal sostiene que la Corte Suprema ha determinado que las "tarifas exorbitantes", como consideran la establecida por el gobierno de San José, violan la Segunda Enmienda porque niegan a los ciudadanos comunes su derecho a portar armas de fuego para su defensa personal.

La Fiscal Adjunta Harmeet K. Dhillon dijo en un comunicado que el derecho constitucional a portar armas no es un lujo reservado para unos pocos privilegiados.

"No hace falta ser abogado para reconocer que cobrar una tarifa varias veces superior al costo del arma misma es ilógico y constituye un intento inconstitucional de obstaculizar los derechos de los estadounidenses consagrados en la Segunda Enmienda", agregó.

Dhillon envió una carta la semana pasada al alcalde de San José, Matt Mahan; al jefe de policía de San José, Paul Joseph; y a la fiscal municipal, Susana Alcala Wood, ofreciéndoles la oportunidad de resolver el asunto sin recurrir a litigios. Pero este miércoles ha demandado a la ciudad ubicada en el norte del estado.

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La demanda de hoy se suma a otras presentadas por el DOJ contra gobiernos locales por supuestas violaciones a la Segunda Enmienda, como la presentada el mes pasado contra el condado de Montgomery, en Maryland, debido a una ley que prohibía portar armas de fuego en un radio de casi 100 metros de ciertos lugares públicos, incluidas las iglesias. EFE