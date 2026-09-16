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Asesinan a tiros a un sacerdote en el central estado mexicano de Hidalgo

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Ciudad de México, 16 sep (EFE).- El sacerdote mexicano Román de la Cruz Hernández fue asesinado a tiros en el estado central de Hidalgo, según informó este miércoles la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En un comunicado, la conferencia episcopal lamentó el crimen del párroco, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el martes en la carretera Tolago-Tetlapaya, en el municipio de Lolotla.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver del sacerdote, de 48 años, presentaba heridas de bala y fue abandonado a un costado de la carretera junto a un mensaje.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó a medios locales el hallazgo del mensaje, aunque su contenido no ha sido revelado.

El Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la diócesis de Huejutla, donde De la Cruz se desempeñaba como párroco de la Iglesia Santa Cruz.

Al mismo tiempo, la conferencia episcopal pidió a las autoridades investigar a fondo lo ocurrido, "que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita", expuso la CEM.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos o más detalles oficiales del crimen.

El asesinato ocurre en un contexto de agresiones persistentes contra integrantes de la Iglesia católica en México.

Según datos de la organización Diálogo Nacional por la Paz, entre 1990 y 2024, se han documentado 67 casos de ataques y asesinatos de sacerdotes en el país.

Por su parte, el Centro Católico Multimedial ha advertido que, desde 1990, han sido asesinados 80 sacerdotes, religiosos y laicos en México.

Voces eclesiales y de organizaciones civiles han vinculado buena parte de estos hechos con la expansión del crimen organizado y su control territorial en distintas regiones. EFE

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