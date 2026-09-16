Condenan en Chile a mujer por esconder 11 años el cadáver de su madre para cobrar pensión

Guardar

Santiago de Chile, 16 sep (EFE).- La Justicia chilena condenó a una mujer que mantuvo durante 11 años el cadáver momificado de su madre, al interior de una vivienda, para cobrar su pensión, en un caso por el cual fue detenida en 2022.

Ketty Castro Cáceres fue hallada culpable por los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público, por un Tribunal en Curicó, en la Región del Maule, ubicada en la zona central de Chile donde ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía consiguió probar que Castro falsificaba documentos con la huella dactilar de su madre para presentarlos en una Caja de Previsión donde cobraba la pensión de la difunta.

La mujer condenada consiguió cobrar un monto de 26 millones de pesos al Estado, equivalentes a 27.000 dólares, según las actas del tribunal, entre 2013 y 2017.

Las falsificaciones incluyeron cartas de autorización en las que la fallecida autorizaba a su hija para cobrar su jubilación, además utilizó estas prácticas para obtener beneficios de otras prestaciones del Estado durante la pandemia en 2021.

El caso se reveló luego de que en 2021 el hijo de Castro - nieto de la fallecida- realizó una denuncia por presunta desgracia ante la desaparición de su abuela, de quien luego de supo padecía cáncer, y a quien había visto por última vez en 2010.

PUBLICIDAD

A raíz de la denuncia, la Policía de Investigaciones logró establecer que la infractora había estado cobrando la pensión de su madre, de 91 años desde el 2009, en tanto que el paradero del cuerpo de la anciana fallecida se conoció tras una discusión entre Castro y su hijo.

La Brigada de Homicidios logró determinar que la anciana llevaba muerta aproximadamente 10 años para el momento en que se halló el cuerpo, en 2021, lo que sitúa su fallecimiento alrededor de 2011. También se descartó que tuviera lesiones que indicaran una muerte atribuida a terceras personas.

PUBLICIDAD

La defensa de Castro intentó conseguir una imputabilidad penal por enajenación mental, descartada por peritaje psicológico, pero la acción legal llegó a mantener el juicio suspendido durante casi un año.

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, señaló a la prensa que el tribunal impondrá a Castro las penas aplicables el próximo 25 de septiembre, tras la lectura de la sentencia. EFE