Detenidos dos hombres más por el tiroteo mortal de Isla Cristina en el que murieron tres personas

16/09/2026 Uno de los detenidos ingresa en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil ha detenido a dos hombres más por el asesinato de tres personas en el tiroteo ocurrido el pasado 16 de agosto en Isla Cristina (Huelva), donde falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses.

Ambos han sido detenidos en la madrugada de este martes en San Bartolomé de la Torre, después de que se encontraran huidos de la justicia en distintos barrios de Huelva capital desde la intervención policial del pasado día 8 de septiembre en la que se desarrolló una primera fase de la operación con la detención de tres miembros de la organización criminal, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.

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En total, por parte de la Guardia Civil son ya cinco los detenidos relacionados con este caso. De momento, los tres primeros están en prisión provisional sin fianza y los dos detenidos este martes se encuentran en dependencias oficiales de la Guardia Civil y este miércoles pasarán a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Ayamonte, que investiga la causa.

A los mismos se les atribuye tres delitos de asesinato, un delito de homicidio en grado de tentativa, delito de lesiones graves al feto con resultado de muerte, delito de lesiones y de pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva con el apoyo del equipo territorial en Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, fue requerida la participación de la Unidad de Especial Intervención, el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. Las investigaciones continúan con el análisis de las pruebas obtenidas y la documentación intervenida.

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