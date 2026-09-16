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Cantabria Labs y la Federación de Golf de Madrid promoverán la fotoprotección de los golfistas

16/09/2026 Cantabria Labs y la Federación de Golf de Madrid promoverán la fotoprotección de los golfistas. El laboratorio farmacéutico español Cantabria Labs y la Real Federación de Golf de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración para concienciar a los golfistas aficionados y profesionales sobre la importancia de proteger la piel durante la práctica de este deporte. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CANTABRIA LABS
16/09/2026 Cantabria Labs y la Federación de Golf de Madrid promoverán la fotoprotección de los golfistas. El laboratorio farmacéutico español Cantabria Labs y la Real Federación de Golf de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración para concienciar a los golfistas aficionados y profesionales sobre la importancia de proteger la piel durante la práctica de este deporte. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CANTABRIA LABS
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El laboratorio farmacéutico español Cantabria Labs y la Real Federación de Golf de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración para concienciar a los golfistas aficionados y profesionales sobre la importancia de proteger la piel durante la práctica de este deporte.

La iniciativa busca incorporar hábitos de fotoprotección saludables en la rutina cotidiana de los golfistas antes, durante y después de la práctica de este deporte en el campo.

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En este sentido, han recordado que la práctica del golf implica una exposición prolongada a la radiación ultravioleta, especialmente durante las franjas de mayor impacto solar.

Desde el laboratorio han insistido en la importancia de utilizar un producto fotoprotector adecuado y en la necesidad de reponerlo cada dos horas. Asimismo, se ha hecho especial hincapié en proteger áreas del cuerpo que permanecen expuestas habitualmente de forma continuada, como son las orejas, el cuello, la nuca y el dorso de las manos.

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Del mismo modo, se ha señalado que la aplicación de cremas debe complementarse con otras medidas de prevención. Entre ellas, se ha recomendado el uso de gorras o sombreros, gafas de sol homologadas y prendas técnicas con protección contra la radiación solar, además de acudir a zonas de sombra siempre que sea posible.

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