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CAF abre una línea de crédito de 5.200 millones de euros para que Chile impulse la productividad y el empleo

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pondrá a disposición del Gobierno chileno 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) durante los próximos cuatro años para consolidar la reforma del mercado de capitales, crear empleos y financiar viviendas o proyectos científicos, hídricos y de seguridad.

El anuncio, realizado tras la reunión de este miércoles entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, se enmarca dentro de la visita del primero al país.

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"Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país", ha explicado Díaz-Granados.

La agenda conjunta contempla que CAF apoye la Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia para incentivar la inversión, dinamizar la economía y contribuir a la generación de empleos de calidad.

Asimismo, el organismo multilateral busca convertirse en socio financiero y técnico de BancoEstado en un proceso que aspira a reactivar el mercado de capitales, facilitar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia hogares y empresas.

En infraestructura, CAF respaldará la ejecución de obras que impulsen la productividad y sectores como el ferroviario, amparando a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE); el de transportes, a través del Metro de Santiago; o el sector logístico, con el respaldo al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

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Además, continuará impulsando la agenda hídrica de Chile, con especial atención a reducir las brechas en el acceso al agua potable y al saneamiento en las zonas rurales.

Por último, CAF también apoyará el fortalecimiento de los pasos fronterizos en la Macrozona Norte con vistas a reforzar la seguridad, la gestión aduanera, la infraestructura logística, los flujos comerciales y la integración regional.

I+D Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El viaje de Díaz-Granados es parte del foro 'Digitalizar para Transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe', organizado por CAF con ayuda del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

El encuentro se realizará anualmente en Chile y celebró su primera edición con la participación de más de 250 ministros de Ciencia y Tecnología, diputados, senadores y representantes de compañías como Nvidia y Millicom, entre otras, quienes debatieron sobre el papel de la tecnología, la innovación y la IA en el desarrollo.

En este sentido, CAF está promoviendo la construcción del Centro Regional de Emprendimiento e Innovación, el cual ha sido concebido como una plataforma para conectar desde Chile a empresas, 'startups', universidades, inversores y gobiernos de toda Latinoamérica.

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