Bielorrusia libera a 25 presos políticos a cambio de que EEUU levante sanciones a dos empresas estatales

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El enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, John Coale, ha anunciado este miércoles que el Gobierno liderado por el presidente Alexander Lukashenko ha acordado liberar a 25 presos políticos a cambio de que Washington levante las sanciones impuestas contra dos empresas estatales bielorrusas.

"Como gesto de buena voluntad, Bielorrusia liberará a 25 personas. Estados Unidos, a su vez, levantará las sanciones impuestas a dos empresas bielorrusas, Lakokraska y Bellesbumprom", ha indicado Coale en declaraciones a la prensa tras los encuentros mantenidos esta semana con el lado bielorruso.

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Coale ha apuntado en redes sociales que "el compromiso" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la "diplomacia directa" da "resultados". "Gracias, presidente Lukashenko, por este paso, y gracias a nuestros amigos en Lituania por su apoyo", ha dicho, agregando que continuarán mejorando las relaciones bilaterales y trabajando "para asegurar la liberación de más personas".

Esto se produce tan solo un día después de que Coale se reuniera con Lukashenko, a quien trasladó que la Administración Trump ya ha solicitado al sistema bancario estadounidense desbloquear entre 43 y 44 millones de dólares (hasta 38 millones de euros) pertenecientes al país europeo y retenidos a causa de las sanciones internacionales.

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El bloqueo de estos fondos, que permanecen retenidos en el banco estadounidense Citibank, se ha convertido en el principal obstáculo en el marco del diálogo bilateral que cobró impulso tras el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Desde entonces, Minsk ha intensificado sus esfuerzos para revertir el entramado de sanciones que la Administración de Joe Biden le impuso en respuesta a la represión de las protestas electorales de 2020 y por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

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