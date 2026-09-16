Atacan la sede de la misión civil de la UE en Pristina tras las condenas de líderes kosovares

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Skopie, 16 sep (EFE).- La sede en Pristina de EULEX -la misión civil de la Unión Europea (UE) en Kosovo- fue atacada este miércoles con piedras y otros objetos lanzados por centenares de kosovares tras conocerse las condenas a prisión dictadas por un tribunal en La Haya contra los líderes del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK).

La televisión pública kosovar TV Klan transmitió en directo la concentración de personas ante el edificio de EULEX, que estaba protegido por un gran despliegue de policías.

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Las imágenes mostraron cómo la población, indignada por los veredictos que hallaron culpables de crímenes de guerra a los guerrilleros considerados en Kosovo héroes nacionales por su lucha independentista, lanzaba contra el edificio objetos contundentes, como piedras, losas y botellas de plástico, además de fuegos artificiales, rompiendo algunas ventanas.

Según la prensa local, la multitud se formó después de que el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) en La Haya dictara hoy las condenas en primera instancia al expresidente kosovar Hashim Thaci y a otros tres antiguos dirigentes del UÇK.

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Thaci, de 58 años, fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de guerra de detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, una pena igual a la recibida por Jakup Krasniqi, mientras que Kadri Veseli y Rexhep Selimi fueron condenados a 18 y 13 años de cárcel, respectivamente.

En el centro de Pristina, miles de personas presenciaron en directo la lectura de las sentencias.

La principal plaza de Pristina se llenó de ciudadanos ataviados con prendas de camuflaje, ondeando insignias del UÇK y coreando consignas como "La libertad tiene un nombre" y "La libertad no puede ser encarcelada".

Todos los manifestantes interrogados por la emisora consideraron injustos los veredictos en primera instancia.

Al disiparse la multitud, muchas personas continuaron marchando por las calles aledañas coreando 'UÇK' y una parte de ellas se dirigió hacia la sede de EULEX.

La vinculación de la misión europea con el juicio se remonta a 2010, cuando creó un grupo de trabajo para investigar los crímenes de guerra durante el conflicto kosovar, algo que llevó al establecimiento de las Salas Especializadas de Kosovo (KSC), el nombre oficial del tribunal que hoy condenó a los antiguos miembros del UÇK.

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EULEX -la mayor misión civil desplegada por la UE en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa- prestó apoyo operativo a la investigación del caso, la organización de audiencias y la emisión de citaciones.

La 'Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo' fue creada en 2008 para ayudar a Kosovo, tras su autoproclamada independencia ese mismo año, a construir instituciones sostenibles e independientes basadas en el estado de derecho en los ámbitos policial, judicial y aduanero.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, Glauk Konjufca, dijo que el fallo de los jueces, que tildó de "terrible" e injusto", causará un daño considerable al Estado kosovar.

En la misma línea, la presidenta interina del país, Albulena Haxhiu, calificó la sentencia como una "noticia impactante para la República" y un momento grave para la nación.

Al mismo tiempo, destacó que las condenas no son firmes y abogó por apelarlas.

En ello coincidió con el primer ministro kosovar, Albin Kurti, quien tras considerar el fallo "una injusticia inaceptable", instó a "corregirlo en la apelación lo antes posible".