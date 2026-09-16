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Higiexpo 2026 reúne a empresas líderes de la limpieza profesional y presenta innovaciones en tecnología y sostenibilidad

PR Newswire

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SÃO PAULO, Sept. 16, 2026

Organizada por ABRALIMP, la principal feria de limpieza profesional de América Latina reunirá a más de 170 expositores y presentará soluciones que están transformando un sector en expansión.

SÃO PAULO, Sept. 16, 2026 /PRNewswire/ -- Del 20 al 22 de octubre, el Distrito Anhembi, en São Paulo, será sede de Higiexpo 2026, la principal feria de limpieza profesional de América Latina. Organizada por ABRALIMP (Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional), la 29.ª edición del evento presentará innovaciones, tecnologías y soluciones desarrolladas para un sector que forma parte de la operación diaria de hospitales, oficinas, industrias y grandes instalaciones.

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El evento reunirá a empresas líderes del mercado brasileño e internacional, entre ellas Bralimpia, Diversey Brasil, Fortcom, Goedert, Nilfisk, Noordhen Brasil, SuperPro Bettanin, Tennant Company, Trilha Indústria e Comércio y Unilever. En total, participarán más de 170 expositores de diferentes segmentos de la limpieza profesional, que mostrarán cómo la automatización, la innovación científica y las nuevas tecnologías aplicadas a productos químicos están transformando el mantenimiento y la limpieza de espacios de uso colectivo.

La feria también contará con 5 espacios con contenidos durante los tres días de Higiexpo, habrá más de 90 conferencias para profundizar en un sector que crece constantemente.

Entre las novedades que podrán conocerse en la feria se encuentran robots equipados con inteligencia artificial para la limpieza de grandes superficies, productos químicos superconcentrados y formulaciones de menor impacto ambiental diseñadas para optimizar los procesos de limpieza y reducir el consumo de agua.

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Según ABRALIMP, Higiexpo permitirá conocer de cerca soluciones que están reemplazando métodos tradicionales por procesos más eficientes, automatizados y sostenibles, además de productos debidamente registrados ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), cuando corresponda.

Cómo solicitar la acreditación de prensa

Los periodistas interesados en cubrir Higiexpo 2026 pueden solicitar su acreditación hasta el 16 de octubre, a las 12:00 h, a través del correo electrónico lais@mosaike.com.br, indicando:· Nombre completo, medio de comunicación y cargo

· Correo electrónico y teléfono de contacto

· Cobertura prevista (apertura, entrevistas, temas sectoriales, lanzamientos)

· Fecha prevista para la cobertura de la feria (20, 21 o 22 de octubre)

La confirmación de la acreditación se enviará antes del evento, junto con las instrucciones para el retiro de credenciales, el acceso a la sala de prensa y la agenda de conferencias y entrevistas.

Información del evento· Evento: Higiexpo 2026 — 29.ª edición

· Organiza: ABRALIMP — Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional

· Fecha: 20 al 22 de octubre de 2026

· Horario: 13:00 a 20:00 h

· Lugar: Distrito Anhembi (Pabellones 3 y 4) — Av. Olavo Fontoura, 1209 — Santana, São Paulo, Brasil

· Sitio web: higiexpo.s.gy/imprensa

· Contacto para acreditación: Laís Vieira — +55 11 95169-6434 — lais@mosaike.com.br

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FUENTE Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional