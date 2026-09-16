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AESAF celebra la unión del arbitraje español con la campaña '100% Juntos'

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La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) pone en marcha '100% Juntos', una campaña de comunicación destinada a visibilidad la unión y el grado de representación alcanzado por la asociación dentro del arbitraje profesional español, y que parte del dato de que los árbitros de Primera y Segunda División y el 100% de las árbitras de Liga F forman parte de AESAF.

Bajo el concepto '100% Juntos', AESAF quiere trasladar en positivo una realidad que habla de cohesión, pertenencia y voluntad compartida. Un colectivo que encuentra en la Asociación un espacio común desde el que afrontar los retos de la profesión, defender sus intereses y seguir avanzando en su desarrollo.

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Para el presidente de AESAF, Valentín Pizarro, este respaldo supone al mismo tiempo un motivo de satisfacción y una responsabilidad para la organización, ya que "existe una voluntad clara de caminar juntos". "Es también una enorme responsabilidad y un compromiso para seguir trabajando cada día por la representación, la protección y el desarrollo profesional de todos nuestros compañeros y compañeras", añadió.

La Asociación trabaja para "representar los intereses comunes de sus miembros, favorecer su protección y desarrollo profesional y contribuir al fortalecimiento del arbitraje desde el diálogo, la colaboración y el respeto institucional".

'100% Juntos' se integra en la línea de comunicación que AESAF viene desarrollando para acercar a la sociedad la realidad del colectivo arbitral y reforzar el conocimiento sobre la actividad y los objetivos de la Asociación.

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