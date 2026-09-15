Vicepresidenta de la CE no ve realista un acuerdo global para frenar el avance de la IA

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Estrasburgo (Francia), 15 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, no ve realista lograr un acuerdo global para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y aboga por buscar consensos sobre normas de seguridad comunes vinculadas a esta tecnología.

"No creo que sea muy realista cuando hablamos de este tipo de tecnologías (...) que podamos tener algún tipo de acuerdo que nos permita ralentizarlas, porque siempre hay alguien dispuesto a acelerar su desarrollo", dijo Virkkunen este martes en un encuentro con periodistas.

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"Es más importante centrarse realmente en cómo podríamos ser capaces de acordar globalmente normas de seguridad relativas a la IA", particularmente con respecto a la ciberseguridad, agregó.

La vicepresidenta de la CE se pronunció así sobre el inédito consenso entre los principales líderes tecnológicos de la inteligencia artificial para frenar su avance y crear un marco de seguridad común.

Como ejemplo subrayó la importancia de garantizar a nivel global que los modelos más avanzados de IA "no caigan en manos de terroristas".

"Es muy importante que también abordemos los riesgos de seguridad juntos, porque la IA ahora se parece un poco a la (energía) nuclear: todo lo que se puede hacer con la IA no debería hacerse con IA", argumentó.

Virkkunen recordó que la UE tiene ya ciertas reglas en vigor tras la aprobación de una ley pionera para regular la IA y que el siguiente paso debe ser acordar normas comunes a nivel internacional.

De momento, la Administración de Donald Trump es contraria a imponer nuevas regulaciones que impliquen frenar el desarrollo de la IA para no ceder terreno frente a la competencia de China.

Al respecto, Virkkunen defendió que la regulación no está reñida con la innovación y destacó que son los propios responsables de compañías punteras en el desarrollo de la IA quienes están abogando por normas y salvaguardas globales. EFE

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