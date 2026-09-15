El petróleo brent sube esta tarde el 2,2 % hasta 108 dólares el barril

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(Actualiza la EC2015 con las cotizaciones del petróleo brent y wti y del gas a las 18 horas)

Madrid, 15 sep (EFECOM).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre sube este martes el 2,2 % y se sitúa por encima de los 108 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

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A las 18 horas de este martes (16.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, se negocia a 108,05 dólares el barril con un alza del 2,24 %, después de que en la víspera cerrara con un alza superior al 1 % y terminara la sesión por encima de 105 dólares, aunque llegó a cotizarse cerca de 110 dólares.

El brent registraba hace algo más de una hora el precio más elevado del día, 108,76 dólares (suponía una subida del 2,91 % respecto al cierre de la víspera en 105,68 dólares), mientras que un poco antes de la apertura de Wall Street marcaba el mínimo de la sesión en 105,1 dólares (implicaba un descenso del 0,55 %).

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Mientras, el west texas intermediate, referente en Estados Unidos, se negociaba a 104,98 dólares, con un alza del 3,54 %.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos fijaba su precio a esta hora en 79,49 euros el megavatio hora con un descenso del 3,73 %.

El encarecimiento del precio del petróleo se produce después de que se hayan sucedido nuevos ataques en el estrecho de Ormuz, y mientras Arabia Saudí ha cerrado el oleoducto de Yanbu (oleoducto Este-Oeste), tras sufrir varios ataques.

Asimismo, la reunión prevista para ayer entre Irán y países del Golfo en Omán con el fin de habilitar zonas seguras de tránsito en el estrecho de Ormuz fue pospuesta.