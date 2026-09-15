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Roca Rey triunfa en Móstoles ante la atenta mirada de Tana Rivera

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Roca Rey llegaba este lunes a la plaza de toros de Móstoles dispuesto a protagonizar una gran tarde y lo hacía ante una auténtica multitud de seguidores que no quisieron perderse su llegada al coso madrileño. Con semblante serio, el diestro peruano atendía a sus fans minutos antes de hacer el paseíllo.

Entre los rostros conocidos que siguieron la corrida desde el tendido destacaron Tana Rivera, María García de Jaime y Victoria Federica. Las tres disfrutaron de la jornada taurina y estuvieron muy pendientes de la actuación del diestro, al que observaron durante el calentamiento y al que no dudaron en aplaudir tras su faena.

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El peruano ofreció una destacada actuación y consiguió meterse al público en el bolsillo. Tras un primer intento de estocada en el que sufrió un pinchazo, Roca Rey volvió a entrar a matar hasta lograr una estocada certera, mientras desde los tendidos se pedía con fuerza el reconocimiento a su actuación. En su segundo toro, el diestro volvió a demostrar su buen hacer con la muleta y terminó de conquistar a los aficionados.

La gran tarde tuvo su recompensa y Roca cerró su actuación con tres orejas, convirtiéndose en uno de los grandes triunfadores de la jornada. Un éxito que le permitió abandonar la plaza por la puerta grande y a hombros, entre los vítores de los aficionados que coreaban al peruano al grito de "¡Torero, torero!".

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Junto a sus compañeros de cartel, Sebastián Castella y David de Miranda, Roca Rey puso así el broche de oro a una tarde de toros en Móstoles marcada por el ambiente festivo y por la presencia de Tana Rivera, Victoria Federica y María García de Jaime, que siguieron de cerca el triunfo del diestro peruano.

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