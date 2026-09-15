Lucas llega a Barcelona para revisar su nariz y se pronuncia sobre Andy: "Prefiero mantenerme al margen"

Lucas ha llegado hoy a Barcelona para continuar con el seguimiento de la operación de nariz a la que se sometió en Turquía. El cantante se ha mostrado muy satisfecho con la evolución y, aunque todavía le quedan meses para completar su recuperación, asegura que cada día se encuentra mejor: "Estoy muy contento y feliz de todo lo bueno que me está pasando después de la operación, de verme cada día mejor y también de poder respirar mejor", ha explicado a su llegada.
El artista ha contado que en esta ocasión se ha desplazado a Barcelona para encontrarse con el cirujano, que ha viajado desde Turquía. Lucas continúa utilizando mascarilla y debe extremar las precauciones para evitar infecciones, además de seguir varias semanas con antibióticos: "Quedan meses todavía porque esto se tiene que asentar" ha reconocido, explicando también que lleva dos retenedores que, por el momento, dificultan su respiración. Aun así, celebra el resultado y el cariño que está recibiendo de sus seguidores: "Hay que ver lo que hace una nariz", ha comentado.
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A su llegada, también ha sido preguntado por Andy y por la situación que atraviesa su relación con su antiguo compañero de dúo. Sin embargo, el cantante ha preferido mantenerse al margen y evitar nuevas polémicas: "Yo ya prefiero no hablar más nada del tema del compañero", ha asegurado, señalando que cualquier cosa que diga "tanto para bien o para mal" termina sacándose de contexto. Asimismo, ha insistido en que durante todo este tiempo únicamente se ha defendido "de acusaciones y de rumores y de barbaridades que se han dicho", dejando en el aire que "el día de mañana a lo mejor la verdad saldrá".
Además de centrarse en su recuperación continúa trabajando en nuevos proyectos. El intérprete ha confirmado que la docuserie sobre su vida se está preparando y que también tiene su disco listo, aunque ahora mismo tiene claro cuál es su prioridad: "Lo primero, lo primordial es mi salud". En la producción quiere contar su propia versión de todo lo vivido junto a su familia, desde la operación de nariz hasta los rumores y las noticias que han rodeado estos meses.
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Una etapa que, reconoce, ha sido especialmente complicada para su entorno más cercano. Lucas se ha sincerado sobre el sufrimiento que provocaron todas las especulaciones y ha dedicado unas palabras especialmente emotivas a su madre, asegurando que lo ha pasado muy mal durante este tiempo. Ahora con la evolución positiva de su operación afronta esta nueva etapa con optimismo y dispuesto a ir "paso a paso", mientras continúa recuperándose y preparando su regreso a la música.