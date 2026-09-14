Gavin Newsom no competirá por la Presidencia de EEUU si Kamala Harris se postula en 2028

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El gobernador de California, Gavin Newsom descartaría una candidatura presidencial por el Partido Demócrata si la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se postula, según dijo en una entrevista con CNN publicada este lunes.

"No me postularía si ella lo hiciera", afirmó Newsom durante una entrevista con el presentador de CNN Jake Tapper

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El gobernador del estado más poblado de Estados Unidos que se ha perfilado como uno de los posibles candidatos explicó que no quiere hacer “perder el tiempo a nadie”.

A finales de julio, Harris, de 61 años, dijo que aún no ha tomado "una decisión" sobre si se presentará a los comicios presidenciales de 2028 y que en lo que queda del año está "totalmente centrada" en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso, actualmente en manos de los republicanos que respaldan al Gobierno de Trump.Todavía es pronto para que se definan las candidaturas para 2028, pero dentro de las filas demócratas suenan nombres como el de la propia Harris, el del gobernador Newsom, o el del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y el gobernador de Illinois, JB Ptritzker.

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Newsom se ha mostrado como uno de los principales oponentes del presidente Donald Trump, el año pasado obtuvo una victoria al lograr la aprobación de una la iniciativa para rediseñar los distritos electorales y favorecer a los demócratas y contrarrestar medidas impulsadas por el mandatario estadounidense en estados republicanos como Texas.

El triunfo de la iniciativa se pudo leer como un buen comienzo para una posible carrera presidencial, especialmente después de que Newsom anunció -en una entrevista con CBS en 2025- que está considerando postularse para la Casa Blanca, una vez finalizadas las elecciones del próximo noviembre.

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Harris, la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos, asumió la candidatura presidencial demócrata en 2024 después de que Biden renunciara a aspirar a la reelección, pero fue derrotada por Trump en las urnas.

La exvicepresidenta consideró presentarse a las elecciones a gobernadora de California, su estado natal, que se celebrarán el próximo noviembre, pero finalmente decidió no hacerlo. EFE