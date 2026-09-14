Expertos debaten en Santo Domingo sobre los desafíos de los museos en Iberoamérica

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Santo Domingo, 14 sep (EFE).- Santo Domingo acoge desde este lunes el duodécimo Encuentro Iberoamericano de Museos (EIM), un espacio que reúne hasta el próximo miércoles a profesionales y responsables del sector de toda la región para analizar el patrimonio, la participación comunitaria y los retos que afrontan los museos ante el futuro.

El encuentro, que se celebra bajo el lema 'Patrimonios compartidos, futuros comunes', busca promover el intercambio de experiencias y la cooperación entre instituciones museísticas iberoamericanas, así como reforzar el papel de los museos como agentes sociales y culturales vinculados a sus territorios y comunidades.

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La agenda incluye debates sobre la diversidad y la apropiación social del patrimonio, el impacto de la inteligencia artificial en las narrativas museísticas y la protección de los territorios bioculturales frente a los riesgos climáticos.

Al intervenir en la inauguración del encuentro, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que los museos no escapan a la reconfiguración tecnológica del siglo XXI.

"La adaptación a los nuevos procesos y el uso de las nuevas tecnologías también deben estar al servicio de estos espacios, que históricamente han sido concebidos como lugares de conservación y, hasta cierto punto, como espacios un tanto fríos", señaló.

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La tecnología, subrayó, "puede darles la calidez necesaria para convertirlos en espacios de discusión, de intercambio y de integración".

El Encuentro Iberoamericano de Museos es una iniciativa del Programa Ibermuseos, creado en 2007 como espacio de cooperación, diálogo e intercambio técnico entre los países de la región.

Ibermuseos es un programa de cooperación intergubernamental orientado al fortalecimiento del sector museístico iberoamericano, que actualmente articula una red de veintidós países y trabaja en áreas como el desarrollo de políticas públicas, la formación de profesionales y la protección del patrimonio museológico.

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Además, promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las instituciones museísticas de la región, que superan las 10.000. EFE