Roca Rey sale a hombros en la tercera de Feria de Murcia tras cortar 4 orejas y rabo

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Diego Vera

Murcia (España), 15 sep (EFE).- El diestro peruano Roca Rey ha salido este martes a hombros en la tercera corrida de la Feria de Murcia tras cortar cuatro orejas y un rabo, mientras que sus compañeros de cartel, Paco Ureña y Juan Ortega, se han ido de vacío.

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Se han lidiado seis toros de la ganadería de Victoriano del Río, correctos de presentación y de juego desigual; los mejores, primero, cuarto y sobre todo, el sexto, aplaudido en el arrastre, y los otros tres, deslucidos.

La suerte no ha estado esta tarde del lado de Ureña, en su primero porque malogró con la espada una faena interesante, y en su segundo, porque cuando tenía una oreja en el esportón, el toro tardó en doblar y se enfrió la faena al tener que recurrir al descabello.

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Juan Ortega ha pasado sin pena ni gloria por el coso de la Condomina, al tocarle los dos astados con menos clase del festejo, que no le han dado la menor opción de triunfo.

La tarde ha sido para Roca Rey, que ha protagonizado dos faenas de mucha transmisión e intensidad que han transcurrido entre los olés de los espectadores y que ha desarrollado con su peculiar estilo.

Tras el paseíllo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha entregado una placa a Ureña con motivo del XXV aniversario de su alternativa.

Durante la lidia del tercer toro ha sido atendido en la enfermería de la plaza el subalterno Francisco Algaba de posible rotura del tendón de Aquiles, producida al saltar al callejón tras clavar un par de banderillas.

Ficha:

La plaza ha rozado el lleno en tarde calurosa.

Paco Ureña, silencio tras aviso y ovación con saludos.

Juan Ortega, silencio tras dos avisos y silencio.

Roca Rey, dos orejas y dos orejas y rabo.

EFE

dv/amd

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