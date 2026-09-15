Ramis: "No vamos al Metropolitano a esperar el golpe"

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El entrenador del CA Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este miércoles, es "un equipo dominador que no tiene ningún problema en defender bajo", y ha explicado que a pesar de enlazar dos derrotas consecutivas "no" van al Riyadh Air Metropolitano "a esperar el golpe".

"No planteamos el partido con la intención de que nos castiguen a los 20 minutos y tengamos que remar. Intentamos llevar el partido desde el minuto 1 a donde nosotros creemos que podemos generar dificultades. Otra cosa es que las expectativas de lo que genera el Atlético de Madrid puedan limitar. Nos vemos capaces de competir el partido y dificultarle mucho eso. No vamos con la intención de poner los brazos al lado de la cabeza y esperar a que nos den el golpe. Intentaremos nosotros darle el golpe y generarle dudas sabiendo del potencial que tiene", declaró en rueda de prensa.

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En este sentido, reconoció que ve hambre en el equipo. "Vamos con muchas ganas al Metropolitano. El otro día se torció otra vez, volvió a salir cruz en esa moneda. Vamos a seguir persiguiendo que salga cara porque el equipo lo persigue. Tenemos que corregir cosas, pero tenemos muchas ganas, el equipo ya merece tener premio a muchas cosas que está haciendo bien. Los veo con hambre de competir, de hacer las cosas bien", subrayó.

Además, destacó las virtudes del conjunto rojiblanco. "El Atleti es un equipo dominador, y más en su casa. Y luego a eso le unes la precisión, el talento, los ritmos que tiene... Vamos a pasar seguro por fases defensivas largas, y cuando tengamos el balón trataremos de buscar también sus puntos débiles. Ellos son un equipo que no tiene ningún problema en defender bajo, juntarse, esperar su momento, así que hay que elegir muy bien y atacar muy bien. El partido nos va a exigir defensivamente mucha concentración, mucha agresividad y mucho orden", indicó.

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Respecto a las dos últimas derrotas de los suyos, explicó que en el fútbol "la efectividad marca mucho". "Y no cometer errores, que nosotros sí los cometimos. Todo eso genera estrés; yo creo que merecemos ya el premio que estamos persiguiendo, pero lo seguiremos intentando y mañana tenemos otra oportunidad", dijo.

"Hay un sobresfuerzo grande por los escenarios, la responsabilidad, porque quieres sumar, porque quieres reconducir esta situación, porque sin querer la cabeza te lleva al límite y muchas veces las piernas, con tanto cúmulo de carga, no están preparadas. Va a haber problemas, son propios de la competición, tenemos que asumirlos", continuó.

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Por otra parte, desveló que contará "con los mismos 23 convocados" que en el partido ante el RCD Espanyol, con las bajas de Moi Gómez, Aimar Oroz, Jorge Herrando y Valentin Rosier, y anunció modificaciones en el once. "Va a haber cambios porque son necesarios por tipo de partido y por la carga de competición. Están todos preparados, contamos con todos, y ahora lo que tenemos que hacer es llevar al límite a un rival que va a exigir mucho", manifestó.

Por último, Ramis habló de la marcha de Braulio Vázquez, hasta ahora director deportivo del club, al Valencia. "No es una situación normal, pero puede suceder. Braulio lleva aquí mucho tiempo y es verdad que nadie pensaba, yo tampoco, que podía aparecer una oportunidad así. Y le apareció, y él ha considerado que era una oportunidad buena. Y a mí solo me queda agradecerle todo", finalizó.

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