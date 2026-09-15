(Previa) El Celta busca el primer triunfo de la temporada en su estreno europeo

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El RC Celta visita este miércoles (18.45 horas) al Omonia chipriota en la primera jornada de la Fase Liga de la Europa League 2026-27, un estreno europeo en el que el conjunto gallego busca la primera victoria de la temporada después de las dudas de su inicio doméstico, en un exigente GSP Stadium de Nicosia en el que los locales no pierden desde febrero.

El Celta repite por segundo año consecutivo en la Liga Europa, la segunda competición continental de clubes, después de caer eliminado el curso pasado en los cuartos de final a manos del Friburgo, que fue subcampeón del torneo. Ahora, los de Claudio Giráldez quieren que Europa sea ese generador de optimismo tras un arranque doméstico irregular y sin triunfos.

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El equipo gallego suma dos derrotas y cuatro empates -4/18 puntos-, tres de ellos los más recientes y de forma consecutiva, en las seis primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Y afrontan la primera jornada de la liguilla europea como ese oasis en el desierto que, como la pasada campaña, atraviesan desde mediados de agosto.

En la última jornada, los de Vigo no pasaron del empate (1-1) en casa ante el Málaga CF, en un arranque liguero con una pobre producción ofensiva: solo tres goles a favor y menos de una decena de remates de media por encuentro.

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Además, Giráldez no podrá contar por lesión con el capitán Iago Aspas, autor de ocho tantos en la historia de la competición, aunque recupera al campeón del mundo Borja Iglesias, a Jones El-Abdellaoui y a Aleix Febas, ausente ante Real Sociedad, Getafe y Málaga por una contusión.

Por esto, el encuentro en Nicosia, frente a un Omonia que vuelve a la primera fase de esta competición cuatro años después, se antoja clave para los objetivos continentales de los celestes, que buscan mejorar su registro de cuatro puntos fuera de casa de la temporada pasada. Y es que su calendario es imponente, con los encuentros en casa ante la Juventus y el Bournemouth, o la visita al Olympique de Marsella, entre otros.

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El conjunto gallego quiere volver de Chipre con un buen resultado y darse la primera alegría en forma de victoria, aunque visitan un estadio en el que el Omonia no pierde desde el mes de febrero, con solo una derrota en 2026. De hecho, su orden táctico y poder físico le han permitido, en esa serie desde febrero, solo encajar cuatro tantos en once encuentros en casa.

El conjunto chipriota jugó la segunda ronda previa de la Champions, pero el Kairat Almaty lo eliminó y pasó a disputar la de la Europa League. Tras dejar en el camino al Lincoln City de Gibraltar y al St. Truiden belga, volvió a la primera fase de la Europa League cuatro años después, aunque en la 2022-23 no ganó ningún partido.

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