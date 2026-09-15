Panamá da seguimiento al "incidente" que involucró a buque de su bandera en Ormuz

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Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo este martes que da seguimiento al "incidente" que afectó al tanquero El Gaia, que lleva su bandera, en el estrecho de Ormuz, que involucró un incendio a bordo que dejó dos tripulantes desaparecidos y 23 evacuados.

En un comunicado, la AMP indicó que según "la información disponible, el buque sufrió un impacto en el área de la sala de máquinas, lo que provocó un incendio a bordo".

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Agregó que mantiene comunicación permanente con los operadores del buque y las autoridades de Omán, entre otros, dando seguimiento a las labores de respuesta y búsqueda, dentro del marco de sus responsabilidades como Estado de Abanderamiento.

Las autoridades de Omán anunciaron este martes que comenzaron con las operaciones de remolque del superpetrolero El Gaia, que sufrió un incendio mientras intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, y que continúa la búsqueda de dos tripulantes desaparecidos después de que se lograra evacuar a otras 23 personas del buque.

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Según la versión omaní, la causa del incendio en el superpetrolero es que fue "atacado previamente".

Pero la Guardia Revolucionaria de Irán dijo por su parte que el fuego se desató después de que el buque chocara con minas marinas cuando intentaba atravesar Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) también rechazó la versión iraní y afirmó en la red social X que la embarcación fue alcanzada por un misil lanzado por Irán el mes pasado, lo que dejó el barco inoperativo, e indicó que este fin de semana fue atacado de nuevo por un dron mientras se encontraba en aguas frente a la costa de Omán.

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El ataque se produjo en un momento de elevada tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene restricciones a la navegación comercial y reclama el control de las rutas de tránsito, mientras Estados Unidos mantiene el cerco naval sobre puertos iraníes.

Las partes han intercambiado disparos contra buques y petroleros en Ormuz en una nueva escalada desde principios de septiembre. EFE