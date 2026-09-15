Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo lituano

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Berlín, 15 sep (EFE).- Cazas de la OTAN han derribado un dron que entró en el espacio aéreo lituano,probablemente desde Bielorrusia, dijo el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda.

"Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la OTAN", escribió en su cuenta de la red social X.

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"Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, añadió. EFE