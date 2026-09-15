Agencias

Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo lituano

Guardar

Berlín, 15 sep (EFE).- Cazas de la OTAN han derribado un dron que entró en el espacio aéreo lituano,probablemente desde Bielorrusia, dijo el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda.

"Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la OTAN", escribió en su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

"Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, añadió. EFE

Últimas Noticias

Brasil y EEUU se reunirán en el G20 para abordar la guerra arancelaria entre ambas administraciones

Brasil y EEUU se reunirán en el G20 para abordar la guerra arancelaria entre ambas administraciones

Exmagistrado de la Corte alerta de cooptación de jueces en México tras la reforma judicial

Infobae

'Widow's Bay' se convierte en la serie más premiada de la 78º edición de los Emmy

Infobae

Los Emmy rinden homenaje a Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O'Hara

Infobae

'The Pitt' se alza con el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo

Infobae