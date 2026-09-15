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México, en la mira: Universidad de Sevilla refuerza vigilancia tras crimen contra estudiante en Morelos

La institución plantea cambiar la sede académica a quienes ya tenían estancias programadas

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La Universidad de Sevilla (US) anunció que reforzará los protocolos de colaboración con instituciones educativas extranjeras, entre ellas las mexicanas, luego del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada (UGR) que fue atacada en el municipio de Cuautla, estado de Morelos, en el centro de México.

La rectora de la US, Carmen Vargas, explicó que “siempre que pasa una cosa de estas hay que aprovechar para intentar mejorar y si se puede, dar más información y reforzar los protocolos”, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios tras un minuto de silencio convocado en distintas capitales de provincia andaluzas en memoria de la estudiante.

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Estudiantes de la Universidad de Morelos realizan un homenaje por la estudiante española asesinada. (REUTERS/Margarito Pérez Retana)
Estudiantes de la Universidad de Morelos realizan un homenaje por la estudiante española asesinada. (REUTERS/Margarito Pérez Retana)

Universidades mexicanas, responsables de la seguridad de estudiantes extranjeros

Vargas remarcó que la institución receptora en México “se responsabiliza de acoger a los estudiantes y de darle la atención correspondiente”. Adelantó que el tema se abordará desde la sectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas, con miras a ampliar la colaboración con centros mexicanos.

La UGR, por su parte, ya ofreció a otros estudiantes con movilidad programada hacia México la posibilidad de reubicar su destino académico, ante la preocupación generada por el caso.

“Que, por favor, encuentren a ese tío”: el reclamo de la hermana de Claudia tras el asesinato de la estudiante española.

“México tiene grandes universidades”: la postura de la rectora

Pese al hecho, Carmen Vargas defendió los vínculos académicos entre España y México:

  • “México tiene grandes universidades, hay mucha movilidad internacional con centros de ese país”
  • “También tenemos muchos mexicanos que vienen a nuestras universidades”
  • El caso representa, en sus palabras, “un horror para la propia universidad” y, en lo personal, “una vida muy joven, truncada”

La rectora insistió en que no se debe “estigmatizar” a México, aunque reconoció que existen zonas del país que requieren mayor precaución que otras.

Recomendaciones para estudiantes en movilidad internacional

Según Vargas, a los estudiantes que viajan al extranjero se les recomienda de antemano:

  • Usar el sentido común
  • Evitar desplazarse solos
  • Mantenerse informados sobre el entorno de su destino

No obstante, subrayó que “un accidente o una cuestión de este tipo puede pasar” en cualquier país, no exclusivamente en México.

El caso se suma a otros homicidios de estudiantes de la UGR en 2026

Cabe destacar que el homicidio de Claudia Tacoronte se suma a una serie de casos que han generado preocupación en la comunidad académica de la Universidad de Granada, luego de que cuatro estudiantes de esa institución fueran asesinadas durante 2026, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

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Vargas cerró su mensaje solidarizándose con la UGR: “Lamentamos lo que ha pasado a nuestra universidad hermana de Granada como si hubiera sido a la Universidad de Sevilla; de hecho, le podría haber pasado a cualquier universidad andaluza, española o internacional”.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente por parte de autoridades mexicanas el estatus completo de la investigación sobre el homicidio de la estudiante en Morelos.

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