La Eurocámara señala a Rusia como la principal amenaza para la democracia y pide acción contra sus injerencias

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El Parlamento Europeo ha señalado este martes a Rusia como la "principal amenaza" para la democracia de Europa y ha reclamado reforzar las herramientas de la Unión Europea (UE) para combatir la injerencia extranjera y la desinformación, incluida una mayor actuación de las plataformas digitales contra el uso de 'bots' para interferir en procesos electorales.

Con 420 votos a favor, 220 en contra y 26 abstenciones, el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) ha aprobado las conclusiones de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia --creada en diciembre de 2024--, en las que los eurodiputados han advertido de que la injerencia extranjera y la desinformación amenazan la "esencia misma del proyecto europeo", y consideran insuficiente la actual respuesta de los Veintisiete.

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El informe apunta especialmente a Rusia por sus "frecuentes" ataques híbridos contra infraestructuras críticas europeas, entre ellos ciberataques, sabotajes, incendios provocados, espionaje e interferencias de señales, aunque también identifica actividades hostiles procedentes de Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte contra el bloque comunitario.

UN CENTRO EUROPEO CONTRA LAS INJERENCIAS

Para articular una respuesta a escala comunitaria, la resolución respalda la propuesta de la Comisión de noviembre de 2025 para la creación de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática con un "mandato claro", "presupuesto propio" y capacidad operativa independiente con el que potenciar la cooperación entre los organismos europeos y las autoridades nacionales y combatir los bulos e intentos de manipulación de terceros Estados.

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Los eurodiputados también exigen ampliar las sanciones de la UE a quienes faciliten las campañas de desinformación y contribuyan a eludir las restricciones vigentes, al tiempo que condenan las "listas negras" de funcionarios, eurodiputados y periodistas elaboradas por Moscú por motivos políticos.

Dado que "estos ataques" se producen en gran medida "en el ámbito digital", los parlamentarios han reclamado que las plataformas asuman "su responsabilidad" y redoblen sus esfuerzos para combatir la injerencia electoral mediante 'bots' y proteger el debate democrático, recalcando que la libertad de expresión y de información son derechos que "protegen a las personas, no a las máquinas".

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ELECCIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOBERANÍA EUROPEA

Para reforzar la protección de los procesos electorales, el informe propone considerar las infraestructuras electorales como infraestructuras críticas, aplicar el principio de "conoce a tu donante" a las donaciones políticas realizadas mediante criptomonedas y adoptar medidas contra las ultrafalsificaciones maliciosas y los anuncios fraudulentos.

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El informe considera igualmente prioritario proteger unos medios de comunicación "libres e independientes" y reclama financiación a largo plazo para salvaguardar la libertad de prensa y el periodismo de investigación, así como reforzar la alfabetización mediática y en materia de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, el Parlamento pide reducir la dependencia europea de tecnologías controladas desde terceros países en sectores críticos, especialmente de empresas estadounidenses y equipos informáticos chinos, y plantea una estrategia equilibrada de "compra de productos europeos" para las inversiones en infraestructuras críticas.

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Por último, los eurodiputados reclaman mejorar la preparación de la sociedad ante situaciones de crisis mediante ejercicios periódicos a gran escala y una aplicación de alerta común para toda la UE, además de proponer que el 24 de febrero, aniversario del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, sea declarado "Día Europeo de la Preparación".

METSOLA: "NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR NI DIVIDIR"

Tras la votación, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha celebrado que la Eurocámara haya enviado "la señal más firme" de que será "implacable en la defensa" de las democracias europeas frente a las amenazas e injerencias extranjeras.

En rueda de prensa desde Estrasburgo, Metsola ha asegurado que la aprobación del informe "no podría ser más oportuna", coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia y después del ataque con un dron cerca de la frontera polaca y de las recientes incursiones de otras aeronaves en el espacio aéreo europeo.

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A su juicio, estos episodios son ejemplos de "hasta dónde están dispuestos a llegar los actores hostiles" y evidencian unas amenazas "cada vez más sofisticadas" que tienen como objetivo "no solo nuestras infraestructuras, sino nuestras sociedades, nuestras instituciones y nuestra gente".

Metsola ha afirmado que la defensa de la democracia requiere "una respuesta europea colectiva" porque "la guerra híbrida no se detiene en las fronteras nacionales". "En un momento en el que muchos intentan sembrar la desconfianza y desestabilizarnos, la respuesta de esta Cámara hoy resuena fuerte y clara: no nos dejaremos intimidar ni dividir", ha concluido, recalcando que los europeos son "más fuertes" cuando permanecen unidos.

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