Hugo Morán viajará mañana a Ceuta para valorar sobre el terreno el impacto ambiental de los asentamientos de migrantes

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El secretario de Estado de Medio Ambiente viajará este miércoles 16 de septiembre a Ceuta, junto a un equipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para "analizar la situación" después de que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la ciudad autónoma reclamara al Departamento ministerial "medidas urgentes" para hacer frente al impacto ambiental generado por los asentamientos de migrantes.

Así lo refleja una carta a la que ha tenido acceso Europa Press que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha enviado al titular de la Consejería, Alejandro Ramírez Hurtado. En ella, Aagesen ha señalado que Morán viajará acompañado por efectivos de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), agentes medioambientales y la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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En el texto, la ministra ha trasladado al consejo su solidaridad con el pueblo de Ceuta y el gobierno de la ciudad "ante la situación extraordinaria que está atravesando". A su vez, ha recordado que el Gobierno aprobó el pasado 1 de septiembre el Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a Ceuta.

En este marco, el Ejecutivo articuló distintas actuaciones dirigidas a hacer frente a la prestación de servicios necesarios para atender "las necesidades sociales" que soportan la ciudad. Entre ellas se encuentra la aportación destinada a financiar parte de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora para el abastecimiento de agua, junto con otras medidas de apoyo económico y refuerzo de los servicios públicos de Ceuta.

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Aagesen indica que algunas de las cuestiones planteadas en la carta del consejero corresponden a ámbitos competenciales distintos de los de la Administración General del Estado. Aún así, ha indicado a Morán que se desplace a la ciudad autónoma a la mayor brevedad "para analizar la situación y colaborar en las materias planteadas".

"La visita permitirá realizar una valoración sobre el terreno y colaborar con las autoridades ceutíes en la identificación de los instrumentos y actuaciones más adecuados para la respuesta", ha señalado.

RECUPERAR LOS DOMINIOS MARÍTIMO-TERRESTRES

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la región formalizó ayer ante el Ministerio varias peticiones dirigidas a recuperar los espacios afectados, frenar su degradación y garantizar la protección del litoral, los montes, la biodiversidad y las infraestructuras esenciales.

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Entre las áreas afectadas figuran distintos puntos del litoral y las playas, además de montes, zonas verdes y espacios naturales. El documento recoge acumulación de residuos, alteración de hábitats, riesgo de incendios y presión sobre especies protegidas, así como distintas afecciones sobre la fauna y la flora.

Entre otras peticiones, la Consejería reclama a MITECO que ejerza "de manera inmediata" sus potestades de recuperación posesoria del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y adopte las medidas necesarias para recuperar los espacios ocupados.

En este sentido, la ciudad solicita específicamente el desalojo definitivo de los asentamientos existentes en la playa de El Trampolín, Benítez y el resto de zonas del litoral afectadas. El objetivo es "restituir estos espacios a su estado medioambiental" y evitar que continúen utilizándose para usos incompatibles con la normativa de Costas.

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