Hamza Abdelkarim: "Entiendo por qué dicen que soy el 'Haaland del Nilo'"

Guardar

El delantero egipcio del FC Barcelona Hamza Abdelkarim ha reconocido este martes que entiende el apodo de 'Haaland del Nilo' que le han puesto algunos aficionados, ya que destacó al noruego Erling Haaland como un referente del que puede aprender y aseguró que está preparado para esperar sus oportunidades en el primer equipo después de renovar con el conjunto blaugrana hasta el 30 de junio de 2030.

"Cuando alguien me pregunta a quién admiro, creo que Haaland también es un delantero increíble. Tiene muchas virtudes y siempre que le veo hay algo que aprender. Todos sabemos lo buen goleador que es, siempre en la posición correcta. Puedo aprender mucho de él y puedo entender por qué dicen lo de 'Haaland del Nilo'", explicó Abdelkarim durante su comparecencia ante los medios tras el acto de renovación.

PUBLICIDAD

El egipcio, de 18 años, llegó al Barça el pasado mes de febrero para reforzar al Juvenil A y, tras sus buenas actuaciones, el club ejerció su opción de compra en julio, mes en el que disputó con Egipto el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero realizó después la pretemporada con el primer equipo, en la que se convirtió en el máximo goleador de la plantilla, y debutó oficialmente ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Ahora, con contrato hasta 2030, Abdelkarim aseguró que la decisión sobre sus minutos corresponde a Hansi Flick y que su responsabilidad es trabajar para estar preparado cuando llegue la oportunidad. "Sabemos que es decisión del entrenador quién juega y quién no. Hay que respetarlo, ver en qué necesitas trabajar, desarrollarte y en qué puedes mejorar. Sé que tengo que mejorar y, en cuanto a los minutos, sé que llegarán, solo tengo que estar preparado para aprovecharlos al máximo cuando lleguen", señaló.

PUBLICIDAD

El delantero reivindicó además la importancia de seguir acumulando minutos aunque sea con el filial y descartó que jugar con el Barça Atlètic deba interpretarse como un paso atrás en su progresión. "Jugar es importante, tener minutos es lo que te ayuda a mejorar. No creo que sea algo de lo que debas avergonzarte o que no debas querer hacer", afirmó.

"Lo que quiero es jugar donde sea, pero tener más minutos, especialmente para prepararme y llegar al primer equipo, ya sea jugando con el primer equipo, con el filial o con la selección nacional. Lo que siempre intento hacer es darlo todo para seguir mejorando sobre el terreno de juego", añadió el internacional egipcio.

PUBLICIDAD

Hamza Abdelkarim también negó que su renovación haya condicionado sus oportunidades en este inicio de temporada y rechazó que el hecho de no haber ampliado antes su contrato tuviera relación con su menor participación. "He oído mucho que, porque no estás renovando, no vas a jugar, pero no creo que sea así. Estoy comprometido y doy el cien por cien cada día y creo que lo que cuenta es la decisión del entrenador", indicó.

El delantero reconoció que todavía tiene aspectos que mejorar para adaptarse plenamente al Barça y señaló especialmente el estilo de juego del conjunto azulgrana. "Sabemos cómo juega el Barça. El estilo aquí es, puedo decir, realmente diferente a cualquier otro sitio. Creo que es sobre todo estar dentro del estilo y contribuir al estilo de juego del equipo. Eso es lo que necesito mejorar", apuntó.

PUBLICIDAD

También destacó el apoyo que ha encontrado desde su llegada al vestuario y el carácter familiar que percibe dentro del equipo, y aseguró que su objetivo es contribuir a que el Barça siga ganando títulos. "Los objetivos son ganar todos los trofeos, especialmente la Champions. Y para mí, simplemente quiero ayudar al equipo tanto como sea posible", afirmó.

El egipcio se refirió asimismo a la final de la Liga de Campeones de 2029, que se disputará en el Spotify Camp Nou, y reconoció que sería "algo increíble" poder disputarla con la camiseta blaugrana. No obstante, pidió centrarse primero en la presente temporada y en preparar al equipo para intentar conquistar ya el máximo título continental.

PUBLICIDAD

Por otro lado, aseguró que la atención que está recibiendo en Egipto tras su participación en el Mundial no supone una presión añadida, sino "confianza" y apoyo, y explicó que intenta responder a ese respaldo haciendo que sus compatriotas se sientan todavía más orgullosos de él.