El Estado italiano da su último adiós a Emma Bonino en funeral con Meloni y Mattarella

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Roma, 15 sep (EFE).- Los altos cargos del Estado italiano, entre ellos la primera ministra, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella, acudieron este martes al funeral laico de Emma Bonino en el Ayuntamiento de Roma, donde se recordaron sus batallas sociales que "cambiaron este país y el mundo".

Al funeral de Estado, que se concede a las máximas figuras del país, acudieron también varios ministros, entre ellos el de Justicia, Carlo Nordio, así como líderes de la oposición como Elly Schlein, Giuseppe Conte y Carlo Calenda, así como los ex primeros ministros Massimo D'Alema, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi y Mario Monti.

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Ante el féretro, cubierto con una bandera de la Unión Europea, la primera en hablar fue una de sus históricas asistentes, Carla Taibi, que la definió como "una inspiración para muchas jóvenes" y "un ejemplo, (de mujer) tenaz y obstinada (...) que nunca se rindió". "Sus luchas cambiaron este país y el mundo", agregó.

También tomó la palabra el secretario del partido que fundó, +Europa, Riccardo Magi, quien afirmó que "criticaba las instituciones, desobedecía leyes que consideraba injustas y liberticidas, y afrontaba las consecuencias de sus actos para reformarlas".

Entre los elegidos por la familia, también participó Enrico Letta, quien la nombró ministra de Asuntos Exteriores durante su Gobierno, y que declaró: "Supo que era importante que los jóvenes tuvieran mentores (…), modelos a seguir, personas en quienes confiar. Supo respetar las instituciones y cómo romper con la inercia y el espíritu conservador, pero no se dejó atrapar".

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El exmandatario y presidente de la Comisión Europea (1999-2004) Romano Prodi aseguró que "el país ha perdido a una mujer extraordinaria, inteligente y decidida".

Prodi destacó que el otro pilar fundamental de la vida política de Bonino "fue el vínculo inseparable entre el destino de Italia y el de Europa. Un europeísmo que no fue sentimental ni lacrimógeno sino racional, concreto y constructivo".

Con este funeral laico, Italia dijo adiós a la histórica dirigente del Partido Radical y referente de la defensa de los derechos civiles en Italia, que falleció el pasado viernes a los 78 años.

Nacida en Bra (norte) el 9 de marzo de 1948, Bonino fue una de las figuras políticas más respetadas de Italia y de la Unión Europea por sus múltiples cargos ocupados y sus batallas históricas, como la legalización del aborto, el rechazo a la energía nuclear, la defensa de los derechos de las mujeres y su firme compromiso con el europeísmo.

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Exponente desde 1975 del Partido Radical Italiano, de corte liberal y reformista, a lo largo de su dilatada trayectoria fue diputada, senadora, cuatro veces europarlamentaria y comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria entre 1995 y 1999.

En Italia fue dos veces ministra para gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el de Romano Prodi (2006-2008) y de Exteriores con Enrico Letta (2013-1014). EFE

(foto)