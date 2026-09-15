El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos

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Berlín, 15 sep (EFE).- El dron derribado sobre el espacio aéreo de Lituania por cazas italianos, desplegados en el flanco oriental de la OTAN, portaba explosivos, informó este martes el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas.

"Según los datos definitivos, se ha detectado un artefacto explosivo. Los artificieros lo han neutralizado", escribió Kaunas en su cuenta de la red social Facebook.

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"Los especialistas seguirán investigando y analizando el dron", abundó el titular de Defensa de lituania, que dijo haber estado en contacto con su homólogo italiano, Guido Crosetto, después de la intervención de los aviones militares del país transalpino.

"El ministro ha expresado su firme apoyo a la seguridad de nuestra región. Asimismo, hemos dado las gracias a la tripulación del caza por las decisiones decididas que tomaron y por las medidas que llevaron a cabo", según Kaunas.

"La actuación coordinada de los miembros de la OTAN y de todos los servicios está dando los resultados esperados y contribuye a garantizar nuestra seguridad", abundó.

Los aeropuertos lituanos (LTOU) informaron este martes de que, debido a la posible amenaza aérea, las operaciones y el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna fueron temporalmente restringidos.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, incluido el ocurrido en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia. EFE

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