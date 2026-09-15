Agencias

Corbalán: “Es un nivel más alto pero me siento preparado, tengo nervios pero en positivo"

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Valencia, 15 sep (EFE).- El escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán admitió este martes en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que fichar por el club y debutar en la Euroliga suponen un salto de nivel pero dijo que se ve preparado y que entiende los nervios que tiene desde un punto de vista positivo.

“Quiero entrar con una mentalidad positiva. Sé que es un nivel más alto, pero me siento preparado y estoy cómodo en el equipo. Tengo nervios, pero desde un punto positivo”, explicó Corbalán en declaraciones a los medios durante su presentación como jugador del Valencia Basket.

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“Es un privilegio venir al Valencia Basket y más después de lo que consiguieron el año pasado. Me enorgullece poder estar aquí y saber que se va a competir en todas las competiciones”, añadió.

El jugador ve al equipo preparado para afrontar la Supercopa Endesa este fin de semana. “Creo que el equipo está preparado física y mentalmente. Nos hemos preparado bien durante la pretemporada y ahora tenemos que demostrarlo en una competición que nos importa mucho”, afirmó.

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El argentino habló sobre la incorporación de Nikola Mirotic a su nuevo equipo conocida este martes: “Es un jugador que conocemos todos. Tiene mucho renombre en Euroliga y en ACB y sabemos que nos va a dar mucho. Estoy muy emocionado de que esté en el equipo”.

El director de relaciones externas del Valencia Basket, el exjugador Víctor Luengo, también habló sobre algunas características de Corbalán: “Estoy convencido de que nos va a traer el carácter y la competitividad tan característica de los jugadores argentinos y es uno de los principales exponentes de la nueva generación de jugadores de su país”.

El argentino fichó por el Valencia Basket en julio pasado y firmó por las próximas tres temporadas. EFE

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