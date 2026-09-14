Los rectores, consternados, condenan el asesinato de una estudiante española que estaba de intercambio en México

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La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su profunda consternación y su más firme condena por el asesinato de una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada, que se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en México.

CRUE ha trasladado sus más sentidas condolencias y todo su afecto a la familia y seres queridos de la joven, así como su apoyo a la Universidad de Granada y a la comunidad universitaria que la acogía en México.

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En este punto, ha lamentado que una estudiante "que había emprendido con ilusión una experiencia internacional, con toda una vida por delante", ha sido víctima de un acto de violencia "intolerable" que conmociona al conjunto de las universidades españolas.

Los rectores han advertido de que "esta tragedia recuerda, por desgracia, la especial vulnerabilidad y sensación de inseguridad que siguen afrontando muchas mujeres".

"Ninguna mujer debería sentirse desprotegida ni ver condicionada su libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida", ha señalado CRUE, que reitera su rechazo absoluto a toda forma de violencia, se une al dolor de la familia y de las comunidades universitarias afectadas por esta pérdida irreparable y confía en que la Justicia "determine con la mayor rapidez posible las responsabilidades".

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