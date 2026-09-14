Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 sep (10.00GMT)

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).-

Yemen.- Los hutíes del Yemen consolidan sus avances sobre la costa del mar Rojo entre oleadas de refugiados, mientras la región busca explicaciones sobre el colapso del ejército del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí y aguarda una reacción de Riad, cuyas posiciones estratégicas han quedado severamente dañadas en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Sloviansk (Ucrania).- Las tropas rusas atacaron la ciudad de Sloviansk, en la región ucraniana de Donetsk, en repetidas ocasiones durante las últimas 24 horas, en las que varias viviendas particulares han resultado dañadas.

(Foto) (Vídeo)

París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.

(Foto) (Vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, animó este lunes a los franceses de todas las edades a practicar deporte de forma habitual, al conmemorar el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con la segunda edición de la Fiesta del Deporte.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- El laurel prensado, el té de malva y los medicamentos en polvo han adquirido un uso diferente en los rincones más turísticos de Lisboa, donde en ocasiones son ofrecidos como hachís, marihuana o cocaína, un fenómeno que inquieta a los vecinos y que ha movilizado a algunos sectores en contra de este comercio ilegal.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- Encuentro entre el ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, con su homóloga palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, inauguran la IX edición de la Mostra Espanha y la exposición «Obras invitadas: un diálogo entre Joaquín Sorolla y Maruja Mallo».

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Chichibu (Japón).- En medio de un aumento sin precedentes de los ataques de osos en Japón, cada vez más japoneses acuden a las montañas de Chichibu, en las afueras de Tokio, para tratar de equilibrar la balanza en favor de los humanos: el restaurante Suzukaen es uno de los pocos de la zona con oso en el menú.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- Cuando las luces del escenario se apagaron en el parque Simón Bolívar de Bogotá, la voz de Ricky Martin capturó todos los sentidos del público que llegó hasta la capital colombiana para "celebrar la vida" y despedir la quinta edición del Festival Cordillera.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

(Foto) (Vídeo)

Madrid.- El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, volvió a defender el trabajo del brasileño Vinícius Junior, a la vez que aseguró que su “mejor versión” la muestra cuando marca, en un rendimiento “de altísimo nivel” que ha demostrado con anterioridad pero que “le está faltando” esta temporada.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

San Sebastián (España).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado satisfecho tras el triunfo de su equipo en Anoeta ante la Real Sociedad, destacando el impacto de los futbolistas que salieron desde el banquillo para decantar un choque.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Madrid.- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid.

(Foto) (Vídeo)

aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.