Israel niega haber autorizado ataques anticipando hasta 500 civiles muertos como recoge el documental 'NAZA'

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El Ejército de Israel ha tachado de "totalmente falso" que sus fuerzas planearan y ejecutaran un ataque en la Franja de Gaza para el que se anticipase cerca de medio millar de víctimas civiles, tras la divulgación este domingo en redes de un extracto de 'NAZA' --el nuevo documental de dos de los directores de 'No Other Land', Yuval Abraham y Rachel Szor-- en el que un militar israelí, bajo condición de anonimato, hace esa afirmación.

"Esto es totalmente falso. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nunca han planeado, aprobado ni llevado a cabo un ataque en Gaza en el que se previera la muerte de 500 civiles o de un número siquiera cercano a esa cifra", ha declarado en redes el propio Ejército, citando la publicación por parte de un usuario de un extracto de 'NAZA' en el que un militar describe ese ataque.

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Agregando que "tampoco se ha planteado durante toda la guerra ninguna afirmación creíble que haya sugerido que un ataque de las FDI ha causado un número de víctimas mortales ni siquiera cercano a esa cifra", las fuerzas israelíes han afeado que los directores "no tenían forma alguna de verificar esta afirmación, no hay pruebas reales que la respalden y, sin embargo, la han publicado".

"Además, no se puede comprobar ni verificar de forma independiente ningún dato sobre el entrevistado, ni su servicio ni su función", ha esgrimido el Ejército israelí sobre el documental, que se apoya en testimonios de militares entrevistados bajo condición de anonimato para exponer el uso de Inteligencia Artificial (AI) para perpetrar ataques contra civiles en la Franja de Gaza.

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"Nunca se planificó, aprobó ni llevó a cabo ningún ataque de ese tipo, y, sin embargo, esta es la afirmación que los realizadores han elegido para promocionar su película. Juzgad el resto en consecuencia", ha zanjado el Ejército.

En concreto, en la secuencia a la que han hecho referencia las FDI, un militar israelí describe el funcionamiento de la interfaz de 'NAZA', nombre de la IA que da título al documental y que es un acrónimo militar derivado del término hebreo 'nezek agavi' utilizado por las tropas israelíes para indicar el número de civiles que se prevé que mueran en un ataque aéreo como daño colateral.

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Esbozando en una libreta el funcionamiento de ese sistema, afirma que éste no hace "ninguna distinción" entre menores y adultos y que "algunos bombardeos han matado a 20, 30 y hasta 300 personas". Acto seguido, preguntado por el ataque más mortal, afirma no saber "cuántos murieron en realizad, porque nunca fue evaluado, pero hubo aprobación una vez para matar a 500".

El documental --producido por 'The Guardian'-- es candidata al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde ha conmocionado a los espectadores, que aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada.

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En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.