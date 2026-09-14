Gobernador opuesto a base militar de EEUU pierde comicios para renovar mandato en Okinawa

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Tokio, 14 sep (EFE).- El candidato y gobernador de la prefectura de Okinawa, Denny Tamaki, perdió el domingo las elecciones en las que buscaba renovar su mandato, ante el candidato respaldado por el partido de la primera ministra, Sanae Takaichi, en cita clave para definir el traslado de una base militar de Estados Unidos.

Genta Koja es el primer candidato respaldado por el Partido Liberal Democrático (PLD) que gana unos comicios en esta gobernación desde 2010 y se convertirá en el primer líder de esta prefectura insular en doce años que apoya el plan del Gobierno de Takaichi para reubicar una base estadounidense dentro de la misma Okinawa.

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Tamaki, tras conocer su derrota en unos comicios que registraron una participación del 61,57 %, subrayó ante los medios que "esta es la decisión tomada por el pueblo de Okinawa", según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Según sondeos a pie de urna de la citada agencia, solo el 20,9 % de los votantes dio prioridad a cuestiones relacionadas con las bases militares estadounidenses, mientras que el 49,5 % se centró en la economía a la hora de decidir su voto, en una de las prefecturas con menor renta per cápita del país asiático.

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Durante la campaña, Koja hizo hincapié en su promesa de duplicar la renta per cápita de la región mediante la revitalización de la economía local, fuertemente dependiente del turismo.

El plan supone trasladar la base de Futenma, en la ciudad densamente poblada de Ginowan, en la isla principal de Okinawa, a la zona costera de Henoko, una zona más apartada de núcleos de población, después de una serie de incidentes protagonizados por soldados estadounidenses.

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El mencionado plan fue aprobado por el Gobierno japonés y estadounidense en 1996; sin embargo, la reubicación se ha ido retrasando debido a la oposición de la población y los políticos locales, quienes argumentan que el proyecto tendría un elevado impacto medioambiental y defienden que tanto esta base como otras de EEUU sean trasladadas fuera de su territorio.

En un referéndum no vinculante de 2019, el 70 por ciento de los votantes del archipiélago de Okinawa se opusieron al traslado de la base dentro de la región, en lo que supuso "un rechazo claro al plan por parte de la población", según argumentó entonces Tamaki. EFE

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