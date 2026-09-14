El Comité Olímpico Polaco estará dirigido por un responsable interino tras la detención de su presidente

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El Comité Olímpico Polaco (COP) estará dirigido por un presidente interino, Marian Kmita, después de que el presidente en funciones, Radoslaw Piesiewicz, fuese detenido como sospechoso de corrupción, ha anunciado este lunes el organismo en la red social X.

Piesiewicz se encuentra actualmente en prisión preventiva. Fue detenido en agosto en el marco de una investigación sobre Zondacrypto, una empresa de criptomonedas que quebró a principios de este año y que era uno de los principales patrocinadores del equipo olímpico polaco. La empresa también financiaba a figuras de la oposición de derechas polaca.

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Entre otras cosas, los investigadores acusan a Piesiewicz de aceptar un reloj valorado en 40.000 euros del antiguo director de Zondacrypto. A cambio, se le acusa de haber presionado al presidente de la autoridad de competencia y protección del consumidor en nombre del empresario.

Según informan los medios de comunicación, el Comité Olímpico Internacional (COI) instó al Comité Olímpico Polaco a nombrar a un director interino, ya que Piesiewicz no puede gestionar los asuntos desde la cárcel. Sin embargo, dado que por el momento se aplica la presunción de inocencia, no puede ser destituido de su cargo prematuramente.

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El nuevo director interino, Kmita, permanecerá en el cargo hasta el final del mandato de Piesiewicz, en abril de 2027. A partir de entonces, se celebrarán de todos modos nuevas elecciones.