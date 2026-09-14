El principal partido opositor impugna la constitución del nuevo Parlamento de Kosovo

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Zagreb, 14 sep (EFE).- La principal fuerza de oposición de Kosovo, el Partido Democrático ( PDK), solicitó este lunes al Tribunal Constitucional del país balcánico la suspensión del Parlamento, inaugurado el domingo, al considerar que su constitución fue ilegal y anunció para mañana lo mismo para el nuevo gobierno.

El PDK cuestiona la legalidad de las decisiones que podría tomar el nuevo gobierno, del primer ministro Albin Kurti, elegido por una Cámara que considera indebidamente constituida, informó el diario Koah Ditore en su versión electrónica.

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La solicitud se presentó al día siguiente de que el Parlamento se constituyera sin elegir al segundo vicepresidente, un cargo que corresponde al segundo partido más votado, precisamente el PDK.

Según el PDK, el gobernante Movimiento Autodeterminación (LVV), liderado por Kurti, incumplió varios formalismos de procedimiento.

El Parlamento de Kosovo aprobó el domingo el cuarto gobierno del nacionalista Kurti por una ajustada mayoría de 62 votos, de un total de 120 diputados, en una sesión boicoteada por los principales partidos de la oposición.

El PDK, la Liga Democrática de Kosovo (LDK) y la Alianza por el Futuro de Kosovo (AAK) insisten en que los plazos para constituir el Parlamento vencieron ya en agosto y que la Cámara no podía darse por constituida al no ser elegido uno de sus cinco vicepresidentes.

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Kurti llamó hoy a la oposición a no imponer impedimentos para la formación de las instituciones estatales, incluido el presidente del país, alegando que sería "imperdonable" acudir por cuarta vez en menos de dos años a unas elecciones legislativas.

La incapacidad del Parlamento para elegir al jefe del Estado en tres votaciones celebradas esta primavera provocó su disolución automática en abril y llevó a la convocatoria de las elecciones anticipadas del pasado 7 de junio.

Para poder elegir un nuevo presidente del país, con dos tercios de la Cámara, o sea, al menos 80 de los 120 escaños, el partido de Kurti necesita el apoyo de una parte de la oposición, lo que esta rechaza por ahora. EFE

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