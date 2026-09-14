El Foro Tecnológico Global de la AEC reúne a 70 expertos para abordar el futuro económico y geopolítico

14/09/2026 El vicepresidente de la AEC; el director gerente de la Real Academia de Ingeniería; la vicepresidenta de Santander; el presidente de la AEC; la presidenta de la APD; el director general de la AEC; y José Antonio del Valle, de la Universidad de Navarra. ECONOMIA AEC

Guardar

La primera edición del Foro Tecnológico Global, organizada por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), reunirá el 7,8 y 9 de octubre, en Madrid y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), a más de 70 altos directivos, responsables institucionales y expertos para contribuir a situar a España en el centro del debate internacional sobre tecnología, economía y geopolítica.

La AEC ha presentado este lunes públicamente el programa, que incluye figuras como la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia; Henna Virkkunen, el secretario general adjunto de la OCDE; Yasushi Masaki, el Nobel de Economía Philippe Aghion, el filósofo y exministro Luc Ferry; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser AI Nowais, el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell o la exastronauta de la NASA Janet Kavandi.

PUBLICIDAD

A ellos se unirán algunos de los máximos directivos de compañías de sectores como banca, tecnología, energía, telecomunicaciones, defensa, salud, logística, movilidad, inmobiliario y consultoría.

PONENCIAS MAGISTRALES Y MESAS REDONDAS

La inauguración contará con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras que la jornada de clausura incluirá las intervenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban.

PUBLICIDAD

Asimismo, participarán representantes de diferentes entidades como el presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea; Juan Carlos Cortés, el Director Ejecutivo de Capitalización de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT); José Marino García, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, o la presidenta de la APD, Laura González-Molero.

También asistirán el director gerente de la Real Academia de Ingeniería de España, Javier Pérez de Vargas, la presidenta de Cepyme y vicepresidenta de CEOE, Ángela de Miguel, el presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, o el presidente de la Asociación para la Aceleración de la Inteligencia Artificial, Ismael Faro.

PUBLICIDAD

La inauguración se celebrará en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, mientras que las jornadas del 8 y 9 tendrán lugar en San Lorenzo de El Escorial. Bajo el lema 'Geopolítica y tecnología: las nuevas fronteras', el programa combinará ponencias magistrales y mesas redondas en torno a cuatro grandes ejes temáticos.

El presidente de la AEC, José María Beneyto, ha señalado que "Las tecnologías de frontera están cambiando las reglas de la competencia empresarial al mismo tiempo que la geopolítica redefine las relaciones económicas". "Entender ambos procesos de forma conjunta es fundamental para anticipar sus efectos y tomar mejores decisiones, esa es la perspectiva que queremos aportar con este foro", ha añadido.

PUBLICIDAD

La innovación como motor del crecimiento económico abrirá el programa, con un debate sobre cómo convertir los avances tecnológicos en productividad y competitividad. La inteligencia artificial, la computación cuántica y el 'edge computing' centrarán otro de los ejes, dedicado a sus aplicaciones en las empresas y su impacto en los modelos de negocio, la automatización y el empleo.

La geopolítica, la ciberseguridad y la defensa ocuparán un tercer bloque, que analizará el papel de la tecnología en la autonomía estratégica europea. Las sesiones abordarán las capacidades de doble uso, la protección de infraestructuras críticas y los desafíos del espacio, en un contexto de creciente competencia internacional.

PUBLICIDAD

El cuarto eje se centrará en la gobernanza tecnológica, la ética y las personas, con atención a los cambios en sectores como banca, seguros, salud y administraciones públicas.