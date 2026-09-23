Agencias

Irak culpa a empresas privadas de servicios de la suspensión de vuelos de Irán a su país

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Bagdad, 23 sep (EFE).- El Ministerio de Transportes iraquí se desvinculó este miércoles de la negativa a recibir aeronaves iraníes en los aeropuertos del país, y culpó a las empresas privadas de servicios y asistencia en tierra de no ofrecer sus servicios "por temor a las sanciones" estadounidenses, lo que obligó a la suspensión de los vuelos desde hoy.

"El Ministerio de Transportes no es responsable de la negativa a recibir aviones iraníes, ni tampoco la Autoridad de Aviación Civil, que está adscrita al Consejo de Ministros y es responsable de otorgar autorizaciones con base en el principio de reciprocidad con la parte iraní en materia de viajes y aviación", dijo una fuente del departamento a la agencia oficial de noticias iraquí INA.

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La fuente, que no fue identificada, explicó que este asunto "concierne a las empresas de servicios y asistencia en tierra, que son empresas privadas no gubernamentales contratadas por las aerolíneas iraníes para proporcionar servicios posteriores al aterrizaje y previos al despegue, incluyendo el manejo de equipaje, los procedimientos de embarque y otros servicios".

De hecho, de acuerdo con la fuente, dichas empresas "se disculparon con las aerolíneas iraníes por no poder prestar sus servicios por temor a sanciones".

La fuente continuó diciendo que "los aeropuertos iraquíes proporcionan un entorno adecuado para las empresas privadas que ofrecen sus servicios a cambio de una tarifa, y no interfieren en los detalles de los contratos de estas empresas con las aerolíneas".

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Por otro lado, una fuente de la Autoridad de Aviación Civil Iraquí confirmó a EFE que el Aeropuerto Internacional de Bagdad suspendió los vuelos procedentes de Irán en la madrugada de este miércoles, e indicó que el programa de vuelos de hoy no incluía ningún vuelo iraní, tanto de llegada como de salida.

Estados Unidos anunció a principios de septiembre que había incluido a todo el sector del transporte aéreo iraní en su lista de sanciones y amenazó con imponer sanciones a cualquier entidad que tenga relaciones comerciales con aerolíneas iraníes.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC la semana pasada que "todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo" y "si aterrizan, no se les pueden suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar".

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación "Paria Económico" que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán para tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.EFE

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