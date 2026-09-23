El chavismo marcha en apoyo a la participación de Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas

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Caracas, 23 sep (EFE).- El chavismo marcha este miércoles en apoyo a la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

En Caracas, el ministro de Interior y considerado el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, encabezó la marcha que partió desde el oeste de la ciudad y concluirá cerca del Parlamento de Venezuela.

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"En Nueva York, en la ONU, está la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como la voz de todos los venezolanos. Y no solo es la voz de los venezolanos, sino creo que es la voz de los latinoamericanos", declaró Cabello al canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, consideró que Rodríguez ha tenido un "resonante éxito" en su visita en Nueva York, donde se reunió el martes por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, luego de que el país norteamericano capturara en enero y en Caracas a Nicolás Maduro.

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Se espera que Rodríguez intervenga este miércoles en la Asamblea General.

Más de 80 países han solicitado en Nueva York reuniones con la mandataria encargada de Venezuela, según dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, durante la marcha aunque minutos después la alcaldesa de la ciudad, Carmen Meléndez, dijo a su lado que eran "más de 50".

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"Todo el mundo quiere hablar con nosotros. Más de 50 presidentes a nivel internacional quieren reunirse con nuestra presidenta", indicó Meléndez.

El martes, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo en un comunicado de prensa que la marcha será una movilización simultánea por todo el territorio nacional en respaldo a la participación de Rodríguez.

Por su parte, el exgobernador opositor Andrés Velásquez declaró ayer que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Maduro como ganador. EFE

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(foto)(video)