Agencias

Las autoridades colombianas localizan "indicios" de la aeronave desparecida este domingo

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Bogotá, 14 sep (EFE).- Las autoridades colombianas localizaron este lunes en el departamento de Risaralda (centro-oeste) "indicios" del avión Cessna T-206 que perdió comunicación el domingo, cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá con cinco personas a bordo.

"Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. (12:30 GMT) nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la Fuerza Aérea en un comunicado.

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La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), en inmediaciones del cerro Tatamá. EFE

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