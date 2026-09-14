Chrissie Hynde revela cinco décadas de rebeldía y supervivencia en 'Pretenders'

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Toronto (Canadá), 13 sep (EFE).- Antes de convertirse en una de las voces femeninas más reconocibles del rock, Chrissie Hynde era una joven de Akron (Ohio, Estados Unidos) atraída por todo aquello que se alejaba de lo convencional, un recorrido que el documental 'Pretenders' reconstruye este domingo en su estreno mundial en TIFF.

Dirigido por Joss Crowley, el largometraje repasa cinco décadas de carrera de Hynde y de una banda que consiguió transitar por el punk, la 'new wave' y sucesivas transformaciones del rock sin desprenderse de la personalidad de su fundadora.

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El filme parte de tres nuevas y extensas conversaciones con Hynde, complementadas por abundante material de archivo y los recuerdos de personas que acompañaron a The Pretenders a lo largo de su historia.

Crowley, que ya ha trabajado en documentales vinculados con figuras como Shania Twain, Iggy Pop, Freddie Mercury y Simple Minds, retrocede hasta la juventud de Hynde en Ohio y su posterior traslado a Londres, donde quedó inmersa en la efervescencia musical que precedió y acompañó al punk británico.

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Allí formó The Pretenders a finales de la década de 1970 junto a James Honeyman-Scott, Pete Farndon y Martin Chambers.

El éxito llegó rápidamente con canciones como 'Brass in Pocket', pero la trayectoria de la formación original quedó marcada por la muerte de Honeyman-Scott en 1982 y, menos de un año después, la de Farndon. Hynde decidió continuar.

Esa capacidad para reconstruir la banda una y otra vez alrededor de su voz, sus composiciones y su particular combinación de vulnerabilidad y dureza constituye uno de los ejes de un documental que el TIFF presenta como el retrato de una artista "singular".

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También es una historia poco habitual en el rock: la de una mujer que no apareció como cantante añadida a una formación masculina, sino que fue fundadora, compositora, guitarrista y fuerza creativa de su propio grupo en un entorno predominantemente masculino.

A sus 75 años, Hynde continúa al frente de The Pretenders.

El documental de Crowley, de 107 minutos, ofrece algo más que el catálogo de éxitos de una banda: la transformación de una joven estadounidense expatriada en Londres en una de las figuras más resistentes e inmediatamente reconocibles del rock de las últimas cinco décadas. EFE

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