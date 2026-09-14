Zverev: "Me olvidé del marcador, pensaba que íbamos 5-1"

Guardar

Nueva York, 13 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev, campeón del Abierto de Estados Unidos este domingo, explicó que perdió la cuenta del marcador en los últimos compases del partido, al pensar que iban 5-1, y que por eso tardó unos segundos en celebrar la victoria.

"Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2", reconoció Zverev en una rueda de prensa después de su victoria.

PUBLICIDAD

"En ese momento -explicó- estaba totalmente metido en el partido. No escuchaba nada de ruido. Estaba como en una especie de túnel en el que no oía absolutamente nada. Además, cuando el público hace tanto ruido es imposible escuchar a la juez de silla. No la oí decir 'juego, set y partido'".

Zverev describió así esos instantes posteriores al partido, en los que el alemán pareció prepararse para el servicio de Ben Shelton sin mostrar ninguna emoción, hasta que echó un vistazo al marcador y se dio cuenta de que acababa de ganar la final.

PUBLICIDAD

"Sabía que le había hecho dos 'breaks', pero pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2, lo que, en cierto modo, me ayudó porque no me puse realmente nervioso al sacar para cerrar el partido. Simplemente me equivoqué al contar el marcador", insistió el alemán.

El marcador final fue de 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos, con el que se proclamó campeón de su segundo 'grande' después del conseguido también este año en Roland Garros.

En la rueda de prensa, Zverev también afirmó que es el jugador que más trabaja -tal y como aseguró Shelton- y que, ahora mismo, sin Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz al cien por cien, posiblemente sea el mejor del circuito.

PUBLICIDAD

"No creo que sea el jugador con más talento en ningún sentido. No creo tener ese talento innato que Dios da a algunos jugadores. Creo que gran parte de mi tenis es fruto del trabajo duro, de muchas horas en la pista y de muchas horas en el gimnasio y corriendo", afirmó el alemán.

"Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de cuatro meses, ahora mismo, probablemente sea el mejor. Si los dos estuvieran sanos y en su mejor nivel, quizá no", reconoció Zverev.

"Si todo el mundo está sano, creo que Jannik sigue estando por delante. Es así de sencillo", añadió. EFE

(foto)