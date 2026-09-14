5-3. Festín de goles en San Siro con remontada del Inter ante el Udinese

Guardar

Roma, 14 sep (EFE).- El Inter remontó este lunes ante el Udinese para imponerse por 5-3 en San Siro y mantener su pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, en un festín de goles en el que mostró una reacción letal que le permite llegar con confianza al duelo contra el Roma, con el que comparte liderato.

El Udinese saltó al campo con la confianza de saber lo que es ganar en San Siro. La pasada temporada se impuso 1-2 al Inter y el equipo dirigido por el alemán Kosta Runjaic suele ser un hueso duro de roer para los grandes.

PUBLICIDAD

El equipo de Cristian Chivu, que hizo rotaciones y dejó fuera del once inicial a Lautaro Martínez, llegó a este duelo tras caer el pasado martes en el Santiago Bernabéu en Liga de Campeones ante el Real Madrid, aunque con un pleno de victorias ligueras.

Golpeó primero el Udinese con un preciso cabezazo de Abankwah, tras un gran centro del español Unai Gómez al punto de penalti, donde encontró al central irlandés completamente libre entre los defensores y colocó el balón lejos del alcance de Josep Martínez.

PUBLICIDAD

El Inter, obligado a remar cuesta arriba, buscó el empate en el minuto 13, pero se encontró con el muro de Maduka Okoye, que respondió con una difícil doble parada.

Dos minutos después, volvió a golpear el Udinese, que protagonizó un arranque fulgurante y aprovechó las dos ocasiones de las que dispuso. La defensa del Inter todavía no había despertado y Martínez tampoco pudo evitar el segundo tanto, que se coló por su propio palo.

PUBLICIDAD

En el minuto 25, un zurdazo del interista Carlos Augusto volvió a meter al conjunto 'neroazzurri' en el partido. El brasileño no se lo pensó dos veces y sacó un disparo cruzado y limpio que terminó en el fondo de la red. Animó al equipo de Chivu, que tardó tan solo otros diez minutos en poner el empate.

Fue a través de Nicolò Barella, quien aprovechó un pase de Marcus Thuram dentro del área para superar a Okoye con un potente disparo cruzado, en una primera parte frenética que el Inter dio la vuelta y cerró con tablas, aunque flojo en defensa.

PUBLICIDAD

Tras el paso por los vestuarios, salió un Inter que no dejó respirar al Udinese. Y encontró su premio, con un goleador asiduo, Thuram, que selló en el minuto 57 la remontada con un disparo raso y ajustado tras recibir el pase de Andy Diouf desde la derecha. Un gol como contra el Nápoles, en un encuentro que culminó de la misma forma, con remontada.

No dejó tiempo el vigente campeón del 'Scudetto' para que el Udinese intentara empatar. Diez minutos después, fue Francesco 'Pio' Esposito quien se sumó a la fiesta, en ausencia de Lautaro, recibió de Zielinski, director de orquesta de la noche, dentro del área y definió para poner el 4-2 en el marcador.

PUBLICIDAD

A escasos minutos del final, el Inter, a través de Ange-Yoan Bonny, firmó el quinto para seguir dando rienda suelta al festival de los goles, con muchos protagonistas y con la demostración de la letalidad del Inter, aunque con dudas en defensa.

En el minuto 90, el Udinese recortó distancias, pero era demasiado tarde para el equipo 'friuliano'.

El Inter tiene la próxima jornada, la quinta, su cita más importante hasta el momento, su visita al Estadio Olímpico de Roma para enfrentarse a 'la Loba', el único equipo que puede presumir, junto a él, de haber ganado los cuatro primeros partidos de liga.

PUBLICIDAD

-- Ficha técnica

5 – Inter de Milán: J. Martinez; Akanji, Stones (Pavard, m.62), Bastoni (Dimarco, m.70); Diouf, Barella, Zielinski (Stankovic, m.82), Mkhitaryan (Jones, m.62), Carlos Augusto; Thuram (Bonny, m.70), Esposito.

Entrenador: Cristian Chivu.

2 – Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (Bertola, m.74), Miller (Chakvetadze, m.73), Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp (Lovric, m.80), Gomez (Gueye, m.61); Davis (Bayo, m.80).

Entrenador: Kosta Runjaić.

Goles: 0-1, Abankwah (m.9); 0-2, Ekkelenkamp (m.16); 1-2, Carlos Augusto (m.26); 2-2, Barella (m.35); 3-2, Thuram (m.57); 4-2, Esposito (m.67); 5-2, Bonny (m.79).

Árbitro: Luca Pairetto. Mostró tarjeta amarilla a Mkhitaryan (m.60) por parte del Inter de Milán y a Davis (m.45) por parte del Udinese.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).