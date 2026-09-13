Yibuti confirma la llegada a sus costas de 1.400 personas desplazadas por los combates en Yemen

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Al menos 1.400 personas han llegado a las costas de Yibuti huyendo de los combates de los últimos días en el oeste de Yemen, según han asegurado las autoridades del país africano, en el marco de una ofensiva de los hutíes que les ha permitido hacerse con la totalidad de la costa frente al mar Rojo, incluidos los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

El ministro de Economía de Yibuti, Ilyas Musa Daualé, ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que "1.400 refugiados han llegado a Yibuti desde Yemen en solo 24 horas", apuntando a la llegada de desplazados en embarcaciones a través del estrecho de Bab el Mandeb, que separa las costas de ambos países.

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó el sábado que más de 76.000 personas han huido de sus hogares desde julio, cuando repuntaron los combates. La cifra era de 46.000 desplazados durante la jornada del viernes, lo que apuntan a un rápido aumento de los desplazamientos.

Los hutíes lanzaron la semana pasada una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos en la costa del mar Rojo, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

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Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.

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