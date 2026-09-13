Isabel Pantoja y Lola García derrochan complicidad sobre el escenario y demuestran la buena relación que mantienen

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Isabel Pantoja vivió anoche una noche muy especial en Canarias, donde volvió a conquistar al público con su música y un espectáculo cargado de emoción. Sin embargo, hubo una presencia que no pasó desapercibida y que añadió un toque todavía más especial a la velada: Lola García, pareja de Kiko Rivera y nuera de la artista, que se subió al escenario junto a ella y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

La complicidad entre ambas quedó patente durante el espectáculo, con miradas, gestos y sonrisas que evidenciaron la buena sintonía que existe entre suegra y nuera. Lola, que forma parte del cuerpo de bailarinas del espectáculo, disfrutó sobre las tablas mientras la tonadillera hacía gala de su habitual entrega, dejando una imagen de unión y cercanía que no pasó desapercibida para los asistentes.

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Además, Isabel ya había compartido con sus seguidores algunos detalles de la preparación del concierto. En uno de los vídeos de los ensayos, la cantante etiquetaba a Lola y escribía: "Ya estamos preparando cada detalle para este sábado. Mis bailarinas, mi equipo y yo estamos poniendo todo nuestro corazón para que vivamos juntos una noche inolvidable". Unas palabras que ponen de manifiesto la importancia que tiene todo su equipo y, en especial, el trabajo de su nuera dentro del espectáculo.

Durante el concierto, la cantante realizó un directo en sus redes sociales para presumir del trabajo de Lola al compartir imágenes de la actuación, en las que aparecen las bailarinas sobre el escenario. Entre ellas se encontraba Lola, a quien la artista mencionaba al presentar el espectáculo: "Garlochi y el espectáculo de ballet dirigido por Lola García". Un nuevo gesto que refuerza la imagen de cercanía y confianza entre ambas y que demuestra que, al menos públicamente, suegra y nuera atraviesan un momento de gran complicidad.

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