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El argentino Julián Álvarez no viaja con el Atlético de Madrid a San Sebastián por una sobrecarga muscular

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El futbolista argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, no ha viajado a San Sebastián debido a una sobrecarga muscular que sufrió en la sesión de entrenamiento del pasado sábado y, por tanto, no jugará ante la Real Sociedad en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

"Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido", zanjó el Atlético en una breve nota de prensa publicada este domingo junto a la convocatoria de 23 jugadores para su compromiso en Anoeta, que empezará a las 21:00 horas.

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Desde que los colchoneros arrancaron oficialmente el curso 2026-27, la 'Araña' solo ha participado en dos encuentros de Liga, saliendo en ambos desde el banquillo, y en un partido de Champions League, ahí sí siendo titular en Anfield contra el Liverpool FC; ese duelo, en el inicio de la liguilla, terminó 2-1 a favor de los 'reds'.

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