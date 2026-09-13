Veinte empresas colombianas buscan abrirse paso en el mercado agroindustrial de EE.UU.

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Bogotá, 13 sep (EFE).- Un total de 20 empresas colombianas de ocho regiones viajaron este domingo a Miami para participar en una misión agroindustrial organizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que busca identificar oportunidades de negocio y facilitar el ingreso de productos colombianos al mercado estadounidense.

"Buscamos ofrecer a los empresarios participantes una experiencia de aprendizaje, conexión y expansión al mercado de Estados Unidos", señaló la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, quien destacó que este año las empresas también podrán presentar sus productos directamente ante potenciales canales de entrada al mercado.

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La delegación reúne compañías de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Tunja, Bucaramanga y Barrancabermeja, que participarán en una agenda de inmersión comercial con encuentros empresariales, visitas técnicas y espacios para hacer contactos.

Además, los empresarios participarán en The Americas Food & Beverage Show & Conference, uno de los principales eventos del sector agroalimentario en Estados Unidos.

La misión también contempla una jornada de consultoría grupal con la firma Holland & Knight para abordar asuntos regulatorios y financieros relacionados con el ingreso al mercado estadounidense, entre ellos la apertura de cuentas y servicios financieros y la obtención de certificaciones y permisos ante organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA).

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Según AmCham Colombia, la misión se desarrolla en un momento de expansión de las ventas externas del sector.

En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas al mundo alcanzaron los 15.317 millones de dólares, un 33,5 % más en valor y un 20,1 % más en volumen frente al año anterior, de acuerdo con cifras citadas por la organización.

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En el caso de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas colombianas pasaron de unos 2.400 millones de dólares en 2012 a cerca de 6.000 millones de dólares en 2025 y actualmente llegan a 49 estados, según Lacouture.

"El agro dejó de ser un sector tradicional para convertirse en una fuente de crecimiento, diversificación y generación de nuevas oportunidades", afirmó la presidenta de AmCham Colombia.

La delegación regresará a Colombia el próximo 18 de septiembre, después de completar una agenda orientada a conocer los distintos eslabones de la cadena de acceso al mercado estadounidense y establecer contactos con potenciales compradores, distribuidores y aliados comerciales. EFE

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