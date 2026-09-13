Monterrey, del argentino Matías Almeyda, iguala sin goles con Tigres

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Monterrey (México), 12 sep (EFE).- Monterrey, dirigido por el argentino Matías Almeyda, empató este sábado sin goles con Tigres en la octava jornada del torneo Apertura mexicano.

Monterrey llegó a 10 puntos y se instaló en el undécimo puesto. Tigres suma 7 y ocupa el decimocuarto escalón.

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Monterrey tuvo en el argentino Lucas Ocampos a su principal generador ofensivo.

Más temprano el Toluca goleó por 5-2 al Atlas con goles del uruguayo Federico Viñas, Alexis Vega, Jesús Angulo, el portugués Paulinho y un gol en meta propia de Jorge Rodríguez.

Por Atlas anotó el argentino Florian Monzón.

Más tarde el campeón Cruz Azul recibirá al América en el Estadio Azteca.

Este domingo la actividad continuará con dos partidos. Santos recibirá a Juárez y Pumas visitará al Guadalajara.

El lunes bajará el telón de la fecha con el partido entre León y el San Luis. EFE