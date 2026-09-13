Andrés Cepeda revive a la mítica banda Poligamia en el Festival Cordillera

Guardar

Bogotá, 12 sep (EFE).- El cantante colombiano Andrés Cepeda revivió este sábado a la mítica banda Poligamia, fundada por el artista en 1990 y a la que retornó después de 28 años en el primer día del Festival Cordillera de Bogotá.

El cantante saludó al público que se reunió en el escenario Cocuy, uno de los cuatro espacios dispuestos en el parque Simón Bolívar, el más grande e importante de Bogotá, para celebrar la quinta edición del festival.

PUBLICIDAD

"Yo vine por Andrés Cepeda. Conocí a Poligamia por él", relató una fanática del cantante, que descubrió la banda luego de convertirse en seguidora del proyecto solista del artista.

Poligamia fue una de las agrupaciones más representativas de la escena musical bogotana de comienzos de los años noventa.

Liderada por Cepeda, la banda desarrolló una propuesta que fusionó pop y rock, con canciones que abordan principalmente el desamor y la cotidianidad, y que la convirtieron en una referencia para una generación de músicos colombianos.

La banda fue además el punto de partida de la carrera artística de Cepeda, quien tras la disolución de Poligamia en 1998 emprendió un camino como solista que con los años lo consolidó como uno de los nombres más reconocidos de la música romántica y el pop colombiano.

PUBLICIDAD

"Un aplauso para los amigos de toda la vida con los que aprendí a hacer música", dijo Cepeda antes de presentar a sus compañeros de banda, entre ellos Juan Gabriel Turbay.

'Capitalino', 'Desvanecer' y 'Mi generación' fueron algunos de los temas que interpretó la banda y que llenó de nostalgia a los asistentes, quienes bailaron y cantaron al ritmo de la música.

El reencuentro en el Festival Cordillera supone el regreso de Cepeda a uno de los capítulos fundamentales de su carrera y recupera para sus seguidores parte del repertorio con el que acompañó "momentos especiales", como declararon algunos fanáticos.

El cantante seguirá su ronda de presentaciones este domingo en el último día del Festival Cordillera con la presentación de su proyecto solitario. EFE

(foto)(video)