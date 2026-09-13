Lula moviliza a sus bases con marchas en varias ciudades de Brasil antes de las elecciones

Guardar

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- Simpatizantes del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, salieron este domingo a las calles en varias ciudades del país para demostrar su apoyo al dirigente progresista a tres semanas de unas elecciones cada vez más ajustadas.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el actual mandatario, convocó una jornada de movilización nacional para este domingo con actos, marchas, mítines y debates previstos en ciudades de 26 de los 27 estados brasileños.

PUBLICIDAD

La formación progresista quiso así azuzar a sus bases en un momento en el que Lula pierde fuelle en las encuestas frente al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

El último sondeo de la firma demoscópica Datafolha, divulgado el viernes pasado, dejó al jefe de Estado con un 39 % de las intenciones de voto, cuatro puntos más que Bolsonaro hijo, de cara a la primera vuelta de los comicios del 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ambos candidatos aparecen empatados técnicamente en una eventual segunda vuelta.

Uno de los actos de este domingo tuvo lugar en la orla de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde unos cientos de militantes, vestidos en su mayoría de rojo, se manifestaron al son de una comparsa con carteles de apoyo al antiguo tornero mecánico.

PUBLICIDAD

"Luchar por los derechos, por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, es luchar por la soberanía brasileña. Que Brasil tenga autonomía para decidir sobre sus minerales críticos, sobre su petróleo, y que no sea una colonia de Estados Unidos como la otra candidatura está prometiendo", declaró a EFE el geólogo Fernando Miranda.

La defensa de la soberanía nacional es una de las banderas de Lula en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos de Donald Trump, por los aranceles a buena parte de los productos brasileños, y la Argentina de Javier Milei, por su enfático respaldo a Flávio y sus insultos a Lula en territorio brasileño.

PUBLICIDAD

"Estamos aquí hoy para luchar por la democracia, por no entregarnos a Estados Unidos, por la justicia y por los trabajadores", señaló a EFE la jubilada Cristina de Sá, quien lucía un pañuelo rojo atado al cuello.

En estas últimas semanas de campaña, sin embargo, las amenazas a la soberanía nacional están en un segundo plano. La conversación pública está monopolizada por el escándalo del Banco Master, que empezó el año pasado como un fraude financiero millonario y ahora ha generado una enorme crisis político-judicial.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema ha levantado el secreto de sumario de prácticamente todas las piezas relacionadas con el caso, dejando al descubierto la sospechosa proximidad y los negocios del banquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Master y hoy en prisión preventiva, con altas autoridades de Brasilia.

Entre los salpicados figuran jueces del Supremo, directivos del Banco Central, políticos y el propio Flávio Bolsonaro, quien está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

Las sospechas sobre Bolsonaro hijo giran en torno a pagos millonarios de Vorcaro supuestamente destinados a producir una película sobre la vida de su padre, pero que la Policía cree que pudieron haber sido utilizados para beneficio de su familia. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)