3-2. El Sassuolo castiga a la 'Juve' en el añadido con la ley del ex

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Roma, 13 sep (EFE).- El Sassuolo derrotó este domingo al Juventus (3-2) con un gol de Vasilije Adzic, cedido por el conjunto turinés, en el tiempo añadido, después de que la 'Juve' lograra igualar el encuentro en dos ocasiones y se marchara de vacío tras un final frenético.

El Juventus hizo historia ante el Sassuolo, además, al salir al campo con un once titular sin ningún jugador italiano entre los diez futbolistas de campo, y supuso la primera vez que el conjunto turinés presenta una alineación de estas características en un partido de Serie A.

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La 'Juve' comenzó mejor y tuvo las ocasiones más claras de una primera parte que terminó sin goles. El conjunto de Turín encontró espacios sobre todo por las bandas, con Nico González, que estuvo cedido en el Atlético, como el jugador más importante. El argentino estuvo cerca de marcar con un disparo que terminó rozando el larguero de la portería.

Minutos más tarde, el conjunto de Spalleti volvió a acercarse con una buena acción tras una recuperación en campo rival que terminó con Teun Koopmeiners en posición de remate, aunque el neerlandés golpeó demasiado flojo y su disparo no puso en apuros al guardameta del Sassuolo.

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El conjunto local, por su parte, consiguió atacar la línea defensiva del Juventus con balones largos, pero le faltó precisión en los últimos metros. Sebastiano Esposito, titular por primera vez en un nuevo sistema empleado por el entrenador, Alberto Aquilani, fue uno de los más destacados del Sassuolo y generó problemas a la pareja de centrales juventina.

Precisamente en la segunda mitad, Esposito, hermano de los jugadores Francesco Pio -del Inter- y Salvatore -del Sampdoria- consiguió la diana que tanto buscó. Aprovechó un pase medido de Nemanja Matic para batir a Guglielmo Vicario, único italiano en el once de la 'Juve'.

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No consiguió amarrar en ese momento el Sassuolo los tres puntos tras una segunda parte decepcionante del equipo de Spalleti, que aun así encontró el gol del empate a través de Edon Zhegrova tras superar a un defensor con un amago y definir con la zurda para poner el 1-1.

En un tramo final de infarto, distinto a lo sucedido durante los primeros 70 minutos, la 'Vecchia Signora' rozó los tres puntos, pero un Arijanet Muric estelar bajo palos lo impidió. Fue, a un minuto del final, Kieron Bowie, quien puso el 2-1 en el marcador para el equipo local.

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Cuando el Sassuolo tenía el triunfo en la palma de la mano, ya en el tiempo añadido, la 'Juve' intentó rascar el empate con gol de Zhegrova, que firmó un doblete. Pero, de nuevo, con el tiempo cumplido, el equipo de Reggio Emilia dio un golpe sobre la mesa y castigó al equipo turinés con tanto de Vasilije Adzic, cedido, precisamente, del Juventus.

La 'Juve', que llegaba a este encuentro invicta en las tres primeras jornadas, con dos victorias y un empate, recibirá al Atalanta en la próxima jornada. El Sassuolo, por su parte, que sumaba una victoria, un empate y una derrota antes de este partido, visitará al Monza.

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-- Ficha técnica

3 – Sassuolo: Muric; Cinquegrano, Idzes (Caleta-Car, m.81), Leysen, Doig; Thorstvedt (Adzic, m.71), Matic, Lipani (Bakola, m.55); Berardi (Bowie, m.71), Esposito (Dominguez, m.71), Laurienté. Entrenador: Alberto Aquilani.

2 – Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (Kelly, m.46), Celik; Koopmeiners (Sarr, m.71), Douglas Luiz; Conceiçao (Zhegrova, m.60), Nico Gonzalez (Woltemade, m.60), Alajbegovic (Oboavwoduo, m.87); Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti.

Goles: 1-0, Esposito (m.65); 1-1, Zhegrova (m.82); 2-1, Bowie (m.89); 2-2, Zhegrova (m.90+1); 3-2, Adzic (m.90+4).

Árbitro: Luca Sacchi. Mostró tarjeta amarilla a Lipani (m.48) y Leysen (m.90+3) por parte del Sassuolo, y a Lucumì (m.39) y Douglas Luiz (m.76) por parte de la Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia (norte de Italia).